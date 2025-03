Un caso di violenza inaccettabile

La recente sentenza del tribunale di Firenze ha messo in luce un caso agghiacciante di violenza domestica che ha segnato la vita di due giovani. Un uomo di 82 anni e sua moglie di 64 anni sono stati condannati rispettivamente a 20 e 16 anni di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti aggravati nei confronti dei loro figli. La denuncia è stata presentata dalla figlia, che ha trovato il coraggio di raccontare le atrocità subite fin dall’infanzia.

La testimonianza della vittima

La giovane, oggi 22enne, ha descritto un’infanzia segnata da abusi e umiliazioni. Per sei anni è stata vittima di violenze da parte del padre, mentre insieme al fratello ha subito maltrattamenti per nove anni. Le condizioni di vita erano disumane: costretta a mangiare croccantini per gatti e a svegliarsi all’alba per seguire riti di purificazione, la giovane viveva in un clima di terrore e repressione. La sua testimonianza, corroborata da indagini approfondite, ha trovato conferma nelle aule di giustizia, dove i giudici hanno ritenuto il suo racconto attendibile.

Le conseguenze legali e il risarcimento

Oltre alle pesanti condanne, il tribunale ha disposto misure di sicurezza, tra cui la libertà vigilata per cinque anni e il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori per dieci anni. I due genitori dovranno anche risarcire i figli: 900mila euro alla figlia e 300mila euro al figlio. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la violenza domestica, evidenziando la necessità di proteggere le vittime e punire severamente i colpevoli.