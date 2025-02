Condizioni di Papa Francesco in miglioramento: “Notte tranquilla”

Le giornate del Papa trascorrono seguendo i ritmi delle precedenti, con la mattina dedicata alla fisioterapia respiratoria, intervallata da momenti di riposo. Nel pomeriggio, si ritira in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato al decimo piano, per poi dedicarsi alle sue attività lavorative.

Nel frattempo, viene annullata l’udienza giubilare di sabato a causa del perdurare della degenza ospedaliera. Non vengono ancora fornite informazioni sul possibile svolgimento dell’Angelus di domenica, che potrebbe essere trasmesso in forma scritta come nelle due domeniche precedenti, né sugli eventi di inizio Quaresima previsti per la prossima settimana.