Configuratore Montegrappa: il fascino senza tempo delle stilografiche personalizzate

Lo storico brand italiano Montegrappa, specializzato nella creazione di strumenti da scrittura di lusso, permette ad ogni utente di scegliere le caratteristiche della propria penna.

Una penna stilografica è un elogio all’eleganza, una scelta di classe che troneggia nel taschino, che fa bella mostra di sé su un’importante scrivania o che viene conservata come prezioso tesoro all’interno di una ricca collezione. Ogni penna ha la sua storia, fatta di forma e materia, di involucro e meccanismo e, a differenza di una penna “usa e getta”, protrae il piacere della scrittura all’infinito.

Necessita di cure costanti e di una sviluppata capacità di impugnarla nel modo corretto affinché il tratto risulti scorrevole e senza macchie. Proprio come un prolungamento dell’arto superiore la penna deve accompagnare il gesto naturale dello scrivere e, contestualmente, rispecchiare lo stile di chi l’ha scelta.

La richiesta maggiore che arriva dal mondo delle penne stilografiche riguarda una sempre maggiore personalizzazione dello strumento da scrittura che da accessorio utile si è trasformato in simbolo elegante di personalità. Il sogno di tutti? Possedere una penna unica dalle caratteristiche individuali, proprio come quella realizzabile utilizzando il configuratore Montegrappa.

Lo storico brand italiano, specializzato nella creazione di strumenti da scrittura di lusso, ha lanciato questo servizio innovativo che permette ad ogni utente di scegliere le caratteristiche della propria penna, che verrà successivamente realizzata su misura in laboratorio per essere consegnata dopo appena dieci giorni.

Personalizzare una penna stilografica firmata Montegrappa: come usare il configuratore

Per creare una penna personalizzata è possibile scegliere tra tre diversi modelli, che simboleggiano la storia dello stile Montegrappa. Il gusto personale guida poi l’utente attraverso la selezione delle caratteristiche desiderate tra le opzioni disponibili: eccole nel dettaglio.

Personalizzare un modello Zero Custom Montegrappa significa scegliere il tipo di resina per disco testina, il cappuccio, la giunzione, il fusto, il disco fondello, la finitura delle minuterie e dell’ambigramma, il materiale del pennino, il tratto scrittura e l’incisione con nome o iniziali. La penna Zero, in resina Montegrappite declinabile in mille sfumature di colore, si distingue per un meccanismo di precisione ispirato al mondo dell’orologeria e per la geometria raffinata, che termina in un vetro zaffiro incastonato in una lunetta in miniatura. La volontà di possedere una penna Montegrappa si muta in meraviglia quando la penna personalizzata viene consegnata, insieme ad un kit di accessori per la cura della penna e al certificato di garanzia.

Personalizzare una penna Extra Montegrappa equivale a selezionare con cura le caratteristiche di testina, cappuccio, giunzione, fusto, fondello, pietra fermaglio, minuterie, tratto scrittura e incisione. Un piccolo capolavoro capace di sorprendere ogni generazione, fin dall’anno del debutto, il lontano 1930: una veste brillante di rara celluloide, finiture preziose e un’affidabilità che non conosce limiti di tempo caratterizzano questa penna che viene consegnata al destinatario in uno scrigno altrettanto elegante: un pregiato cofanetto in noce che contiene anche una boccetta da 50 ml di inchiostro italiano.

Personalizzare una penna Extra Otto Montegrappa significa muoversi sulla piattaforma di configurazione alla ricerca delle caratteristiche che incontrano desideri e volontà rispetto a testina, cappuccio, giunzione, fusto, fondello, minuterie, tratto scrittura, incisione. La penna Made in Italy fonde il meglio di due modelli dell’azienda di Bassano Del Grappa: la penna ottagonale Reminescence del 1915 e l’Extra 1930. Il prezioso strumento da scrittura di veste di materiali tra i più pregiati al mondo, mentre la clip sagomata ne delinea l’inconfondibile profilo. In dieci giorni la penna personalizzata viene realizzata e consegnata insieme al suo cofanetto artigianale e al migliore inchiostro di produzione tricolore.

Colori, materiali, dettagli: ogni scelta concorre alla creazione di un pezzo unico, la penna Montegrappa personalizzata che si mostra passo dopo passo all’interno di un semplice cruscotto di progettazione, con una visualizzazione a 360° per poter godere della propria creazione da ogni angolazione, prima di stringerla, finalmente, tra le mani.