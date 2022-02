Consiglio dei Ministri, Forza Italia chiede rinvio: “Perplessità su presentazione riforma giustizia”

Il Consiglio dei Ministri delle 11 avrebbe subito un rinvio su richiesta di Forza Italia, perplessa per come è stata presentata la riforma della giustizia.

Secondo quanto si apprende, Forza Italia avrebbe chiesto il rinvio del Consiglio dei Ministri previsto per le 11 di venerdì 11 febbraio 2022: i ministri Brunetta e Gelmini avrebbero espresso perplessità sul metodo di presentazione della riforma della giustizia, portata all’esame delle parti a ridosso della riunione.

Rinvio del Consiglio dei Ministri

Il partito di Silvio Berlusconi aveva chiesto di rinviare il vertice per poter avere il tempo di esaminare il provvedimento, ma il Premier ha deciso di indire la riunione per le 12:30. La bozza della riforma, attesa da tempo, ha l’obiettivo di porre un freno al fenomeno delle toghe che, dopo aver ricoperto cariche elettive, tornano a fare i magistrati.

Rinvio del Consiglio dei Ministri: la riforma della giustizia

Se il Consiglio dei Ministri dovesse approvarla, i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive, di qualunque tipo, o incarichi di governo (nazionale, regionale o locale), al termine del mandato non potranno più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. La loro destinazione sarà individuata dai rispettivi organi di autogoverno e lo stesso varrà anche per i magistrati che si sono candidati in politica ma non sono stati eletti.