Contadini in protesta a Bruxelles contro l'accordo commerciale del Mercosur

La capitale belga è diventata il palcoscenico di una grande mobilitazione agricola, in concomitanza con un importante vertice dell’Unione Europea. Migliaia di agricoltori hanno bloccato le strade del quartiere europeo, esprimendo la loro contrarietà all’accordo commerciale con i paesi del Mercosur, che rappresenta una grave minaccia per le loro attività.

Questa manifestazione arriva dopo mesi di preoccupazioni accumulate da parte degli agricoltori europei. Il nuovo accordo di libero scambio, che coinvolge paesi come Brasile e Argentina, è visto come un potenziale colpo mortale per i produttori locali a causa dell’invasione di prodotti agricoli a basso costo.

Il contesto della protesta

La protesta ha avuto luogo mentre i leader europei si riunivano per discutere questioni cruciali, tra cui il futuro del trattato Mercosur. Agricoltori provenienti da vari paesi, tra cui Polonia e Francia, hanno portato i loro trattori a Bruxelles, creando un ingorgo che ha paralizzato la città.

Le preoccupazioni degli agricoltori

Molti agricoltori hanno espresso la loro angoscia riguardo all’impatto che l’accordo potrebbe avere sulle loro fattorie. “Non possiamo competere con i prodotti sudamericani che non rispettano le nostre normative”, ha affermato Maxime, un agricoltore belga. “La nostra agricoltura è in pericolo”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di proteggere il settore agricolo europeo.

Le preoccupazioni riguardano in particolare il settore della carne bovina, dello zucchero e della soia, i cui produttori temono di essere schiacciati dalla concorrenza. Molti agricoltori hanno portato simbolicamente patate e uova per protestare contro l’accordo, lanciandole contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni.

Reazioni politiche all’accordo Mercosur

Il dibattito sull’accordo ha diviso i leader europei. Mentre alcuni, come il cancelliere tedesco, spingono per la ratifica, altri, come il presidente francese Emmanuel Macron, hanno sollevato dubbi. Macron ha dichiarato: “Non siamo pronti a firmare questo accordo nella sua forma attuale.”

La posizione di altri paesi europei

Paesi come Italia e Polonia si sono uniti alla Francia nel richiedere una revisione dell’accordo. La paura di un aumento del sostegno a movimenti politici estremisti, alimentato dalla crisi agricola, ha spinto alcuni leader a riconsiderare la loro posizione. “Non possiamo sacrificare i nostri agricoltori a favore di un trattato commerciale che non li protegge”, ha ribadito Macron.

Allo stesso tempo, la Commissione Europea, rappresentata dalla presidente Ursula von der Leyen, è decisa a procedere con la firma dell’accordo, vedendolo come un’opportunità per rafforzare i legami commerciali con il Sud America e competere con potenze come la Cina. “Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza e questo è possibile solo attraverso una rete di accordi di libero scambio”, ha affermato von der Leyen.

La lotta continua

Nonostante le divisioni politiche, gli agricoltori rimangono mobilitati e determinati a far sentire la loro voce. “Siamo qui per dire basta al Mercosur”, ha concluso un agricoltore belga, evidenziando l’importanza di una maggiore protezione per gli agricoltori europei. La lotta per la giustizia agricola è tutt’altro che finita, e le manifestazioni di Bruxelles sono solo l’inizio di una battaglia più grande.