Conte, scontro con un contestatore: “Pagliaccio? Il pagliaccio sei tu”

La tappa siciliana della campagna elettorale di Giuseppe Conte finisce con parole molto dure e con l'acceso scontro con un suo contestatore

Giuseppe Conte perde la calma ed arriva ad un concitato scontro verbale con un contestatore: “Pagliaccio? Il pagliaccio sei tu”. Il leader del Movimento Cinquestelle è stato ripreso in un video che sta spopolando su TikTok e sui social proprio per quei toni che poco legano con un personaggio della politica che non sembra aver mai ceduto a momenti umorali “forti”.

Giuseppe Conte e lo scontro con un contestatore

Eppure stavolta, in occasione della tappa in Sicilia della campagna elettorale, c’è stato un duro faccia a faccia tra l’ex premier Giuseppe Conte e un cittadino che lo ha contestato durante il tour in vista di amministrative e referendum sulla giustizia. Giuseppe Conte, sia da premier che nel ruolo molto più “nevrile” di leader politico, si è sempre caratterizzato per uno stile sobrio e per un aplomb che per moti analisti ha fatto la sua fortuna quando per il Recovery Fund era riuscito a spuntare per l’Italia una somma monstre che aveva fatto prendere d’aceto paesi come la Francia, a contare un importo altissimo.

La terrazza, la scorta allontanata e la replica

Eppure anche il serafico presidente pentastellato ha perso il suo proverbiale self-control sui social. Nel video in questione, che pare sia stato girato da una terrazza, si può ascoltare l’ex premier che ripete più volte: “Qual è la tua posizione politica? Qual è la posizione che ho cambiato?”. E ancora: “Se non riesci a dirmelo, allora il pagliaccio sei tu!“. Poi Conte, facendo cenno con le braccia alla scorta che stava sopraggiungendo di allontanarsi, aggiunge e chiosa secco: “Non lo trovi un politico che viene e ti guarda negli occhi e ti spiega“.