Contents raccoglie 7 milioni di dollari e punta sull’AI in Medio Oriente: hub operativo a Doha

Contents ha annunciato la chiusura di un’estensione di Serie B da 7 milioni di dollari, consolidando una raccolta complessiva di circa 25 milioni di dollari.

La scaleup italiana Contents, attiva nel settore dell’intelligenza artificiale applicata ai workflow aziendali, ha annunciato la chiusura di un’estensione di Serie B da 7 milioni di dollari, consolidando così una raccolta complessiva di circa 25 milioni di dollari.

L’operazione è stata guidata dalla Qatar Development Bank (QDB), lo strumento di politica industriale del Qatar, con la partecipazione dell’investitore storico Alkemia Capital, già presente nel precedente round di finanziamento.

Nuove risorse per soluzioni AI avanzate ed espansione globale

Le risorse raccolte saranno impiegate per accelerare lo sviluppo di soluzioni basate su intelligenza artificiale orientata ai processi di business, migliorare le capacità di orchestrazione dei flussi di lavoro e sostenere l’espansione commerciale in aree chiave, in particolare nei Paesi del Golfo e del Nord Africa.

Contents propone una piattaforma AI che non si limita alla generazione di contenuti, ma è in grado di gestire, orchestrare e automatizzare flussi complessi di lavoro aziendale, integrando modelli di diversi provider internazionali e operando in oltre 25 lingue, tra cui 15 dialetti arabi.

Doha come hub operativo per il Medio Oriente

Una delle mosse strategiche previste con il nuovo finanziamento è l’apertura di un hub operativo a Doha (Qatar). Questa base servirà non solo come quartier generale per l’espansione nel mercato araba-fono, stimato in oltre 400 milioni di potenziali utenti in 22 Paesi, ma anche come centro di sviluppo avanzato per soluzioni tailor made per le imprese della regione.

Il sostegno della Qatar Development Bank evidenzia l’interesse crescente dei fondi sovrani e delle istituzioni pubbliche del Medio Oriente nel sostenere tecnologie di intelligenza artificiale che vadano oltre la semplice creazione di contenuti, puntando su governance, localizzazione e orchestrazione aziendale.

Una traiettoria di crescita per l’AI europea

Fondata nel 2021 a Milano, Contents ha saputo ritagliarsi uno spazio nel panorama europeo delle tecnologie AI per le imprese grazie a un posizionamento incentrato su flessibilità, integrazione di modelli e capacità multi-linguistica.

Con il rafforzamento dei rapporti con investitori internazionali e l’apertura della nuova sede operativa, la società punta a consolidare la propria presenza anche fuori dall’Europa, candidandosi a interlocutore di riferimento per le imprese che intendono adottare AI integrata nei processi e nei workflow di business.