Matteo Salvini ha annullato tutti gli impegni previsti per oggi. Lo comunica lo staff del leader politico, precisando che la sospensione della sua agenda è legata a controlli medici.

Controlli medici per Salvini, annullati gli impegni: il comunicato dello staff

Matteo Salvini ha sospeso tutti gli impegni pubblici previsti per oggi. Secondo quanto riportato dal suo staff, il leader della Lega si sta sottoponendo a controlli medici, considerati di routine e senza motivi di preoccupazione.

Il Corriere della Sera parla di coliche renali. Nonostante la pausa forzata, è stata confermata la sua presenza domani a Pontida, dove è atteso per il tradizionale raduno del Carroccio.

Controlli medici per Salvini, la presenza a Pontida e gli impegni futuri

“Ovviamente è confermata la presenza di domani a Pontida“, fanno sapere dalla Lega.

Domani Salvini sarà sul palco principale di Pontida, storico luogo simbolo per il Carroccio, dove da oltre trent’anni si svolge il raduno annuale che celebra l’identità e l’orgoglio leghista. Quest’anno l’evento si distingue per l’attenzione alla libertà di pensiero e alla coesione interna al partito, con lo slogan “Senza paura”.

Il raduno vedrà la partecipazione di dirigenti, vicesegretari, ministri e ospiti internazionali, oltre a migliaia di militanti e sostenitori provenienti da tutta Italia. Tra le tematiche principali ci saranno le strategie per le prossime regionali, le battaglie fiscali e politiche del partito, e un messaggio chiaro contro l’odio politico.