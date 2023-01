Coppia morta in auto per colpa di una buca piena d'acqua: la testimonianza di un sopravvissuto

Coppia morta in auto per colpa di una buca piena d'acqua: la testimonianza di...

Coppia morta in auto per colpa di una buca piena d'acqua: la testimonianza di...

Coppia morta in auto per colpa di una buca piena d'acqua: la testimonianza di...

Alessandro e Mariachiara hanno perso la vita per colpa di una buca piena d'acqua: l'amico sopravvissuto racconta la dinamica dell'incidente

Mattia Lanzarini ha raccontato la dinamica dell’incidente d’auto che a San Donà ha spezzato la vita della sua fidanzata Mariachiara Guida e del suo amico Alessandro Polato.

San Donà, due ragazzi muoiono in un incidente: parla l’amico sopravvissuto

Il ragazzo ha raccontato il dramma che ha vissuto al ‘Corriere del Veneto‘, spiegando la dinamica dell’incidente che ha cambiato per sempre la sua vita: “Eravamo la solita compagnia come ogni fine settimana, stavamo andando a mangiare assieme. È stata una buca che con la pioggia si è riempita d’acqua a farci sbandare, poi l’erba bagnata ha fatto il resto.” Il veicolo dei ragazzi è stato smembrato dal guardrail e i due ragazzi non hanno avuto scampo.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dei ragazzi

Mattia prosegue la sua storia, spiegando come ha fatto a salvarsi: “Io mi sono accucciato subito, poi ho sentito un gran botto. Mi sono girato per guardare gli altri che erano seduti dietro. Non li vedevo. Li ho chiamati. Forse erano sotto il guardrail che si è infilato dentro la carrozzeria. Ho chiamato l’ambulanza.” Il giovane ha spiegato di aver creduto fino all’ultimo che entrambi potessero salvarsi, ma ad un tratto è arrivata la tragica notizia: “Quando mi hanno detto che Alessandro e Chiara erano morti, mi è crollato il mondo addosso.”