Coppia morta in casa a Salerno: ipotesi omicidio-suicidio

I vicini di casa li avevano sentiti litigare, poi lo choc: ipotesi omicidio-suicidio per la coppia trovata morta in casa a Salerno

Dramma ad Agropoli, nelle vicinanze di Salerno, dove una coppia di marito e moglie sono stati trovati morti in casa. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver ucciso la donna per poi togliersi la vita: avevano un figlio minorenne.

Omicidio-suicidio a Salerno: cosa è successo

V.C. era un pizzaiolo 63enne, mentre la moglie A.R. era un’impiegata in banca di 43 anni. I due sono stati ritrovati morti nella loro casa di Agropoli, non distante da Salerno. I vicini hanno sentito un pesante litigio fra le mura di casa e poco dopo silenzio. Secondo quanto si è appreso, l’uomo avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita.

Omicidio-suicidio a Salerno: lasciano la figlia minorenne

Secondo quanto si è appreso, si sarebbe trattato di un caso di omicidio-suicidio. I carabinieri stanno ancora indagando su quanto è successo, mentre i sanitari del 118 sono arrivati sul posto e non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso di entrambi i coniugi. Marito e moglie lasciano una figlia minorenne: nei prossimi giorni si avranno ulteriori novità da parte della polizia scientifica.