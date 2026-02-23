“Aveva alloggio gratuito”, la risposta del Comune di Ascoli dopo le polemiche sulla coppia morta in tenda

Coppia morta in tenda, emergono dettagli sulle ultime settimane e lo scontro con il Comune: accuse, repliche e cosa è successo davvero.

La vicenda della coppia morta in tenda ha scosso profondamente l’opinione pubblica, riportando al centro il tema dell’emarginazione e dell’assistenza sociale. I due vivevano in condizioni di estrema precarietà, sistemati in una tenda nonostante le difficoltà legate al freddo e alla mancanza di servizi essenziali.

Il ritrovamento dei corpi ha immediatamente sollevato interrogativi sulle circostanze che hanno portato a una simile tragedia, soprattutto considerando la possibilità di interventi da parte delle istituzioni locali.

Coppia morta in tenda: le ultime settimane prima della tragedia

Nelle settimane precedenti alla morte, la coppia avrebbe vissuto una situazione sempre più complessa. Secondo quanto emerso, le condizioni di vita erano peggiorate, tra difficoltà economiche e problemi di salute.

Alcuni conoscenti e volontari avrebbero segnalato una crescente fragilità, evidenziando come i due avessero bisogno di un supporto più strutturato. Tuttavia, la loro permanenza nella tenda è proseguita fino al tragico epilogo.

Le ricostruzioni indicano che, nonostante alcune possibilità di aiuto, la coppia non sarebbe riuscita a uscire da una condizione di forte disagio sociale.

Coppia morta in tenda: le accuse al Comune

Dopo la diffusione della notizia, non sono mancate le polemiche. Alcune voci hanno puntato il dito contro il Comune, accusato di non aver fatto abbastanza per garantire un’alternativa abitativa sicura.

Secondo queste ricostruzioni, la coppia avrebbe potuto essere seguita con maggiore attenzione, evitando una permanenza prolungata in condizioni così rischiose. Le critiche si sono concentrate soprattutto sulla gestione dei servizi sociali e sulla capacità di intercettare situazioni di emergenza.

Coppia morta in tenda: la risposta dell’amministrazione

L’amministrazione comunale ha però respinto le accuse, chiarendo di aver già messo a disposizione una soluzione abitativa gratuita per la coppia.

Secondo quanto dichiarato, i due avrebbero avuto accesso a un alloggio, ma per diversi motivi non ne avrebbero usufruito stabilmente. Il Comune ha sottolineato come i servizi sociali fossero attivi e disponibili, evidenziando la complessità di situazioni in cui le persone coinvolte non sempre accettano le soluzioni proposte.

Coppia morta in tenda: un caso che riapre il dibattito sociale

La tragedia della coppia morta in tenda riaccende il dibattito sulle politiche di assistenza e sulle difficoltà nel gestire casi di marginalità estrema.

Da un lato emerge la necessità di rafforzare i sistemi di supporto, dall’altro si evidenzia quanto sia complesso intervenire in contesti in cui entrano in gioco fragilità personali, diffidenza e condizioni psicologiche delicate.

Il caso resta emblematico: al di là delle responsabilità, mette in luce le lacune e le sfide di un sistema chiamato a proteggere i più vulnerabili, spesso in situazioni limite.