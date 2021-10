Coppia rivela il sesso del nascituro usando una tigre: è polemica

Molte le critiche indirizzate a una coppia di futuri genitori che ha usato una tigre per scoppiare dei palloncini e rivelare così il sesso del bimbo.

Hanno voluto condividere la notizia più bella in un modo alquanto discutibile e molto poco condivisibile (oltre che pericoloso). A Dubai una coppia ha rivelato il sesso del loro nascituro usando una tigre.

Coppia rivela sesso del nascituro usando una tigre: cos’è successo?

Sul lungo mare di Dubai, nella spiaggia della celebre metropoli dove in ogni angolo si ammirano sfarzo e lusso, una coppia di futuri genitori ha voluto rivelare il sesso del loro bambino.

È ormai una moda diffusa in tutto il mondo quella di usare i palloncini, farli scoppiare e rivelare così ad amici e parenti il sesso del nascituro.

L’idea è venuta anche alla coppia finita al centro delle polemiche: a scoppiare i palloncini, infatti, è stata una tigre.

Coppia rivela sesso del nascituro usando una tigre: il video è virale

La tigre è stata portata in una spiaggia vicina al famoso hotel Burj Al Arab, nel cuore di Dubai. Poco distate da lei i palloncini, attorno ai quali l’animale ha iniziato ad aggirarsi sospetto. La tigre è rimasta poi su due zampe e con quelle superiori è riuscita a bucare i palloncini, dai quali è uscita una polvere rosa: il nascituro della coppia sarà una bambina.

Il video è diventato virale e ha fatto il giro del mondo: sul web si susseguono le polemiche.

“Sono disgustato dalla mentalità delle persone che pensano che sia ok”, ha scritto qualche utente adirato su Instagram.

“Questo non è qualcosa di cui essere orgogliosi. Questi animali non sono animali domestici“, sottolineano altri. Molti gli utenti che non trattengono la rabbia davanti a certe immagini e scrivono: “Assolutamente ridicolo, che vergogna!”.

Poi c’è chi ironizza: “È il sesso del cucciolo della tigre?”.