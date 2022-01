Coppia si sposa dopo essere rimasta bloccata in casa insieme per il lockdown al secondo appuntamento

Erano solo al secondo appuntamento quando all'improvviso è stato introdotto il lockdown: ora si preparano a diventare marito e moglie.

Il lockdown ha fatto male a molti. In tanti hanno sentito troppo strette e opprimenti le mura di casa. Impossibile uscire se non per necessità primarie, ma l’isolamento prolungato ha pesato sul benessere psicofisico di moltissime persone, in Italia e nel resto del mondo.

Ma chi dice che non abbia avuto i suoi lati positivi? A sostenerlo è una giovane coppia cinese che, dopo essere rimasta bloccata in casa per il lockdown quando era solo al secondo appuntamento, ha deciso di sposarsi.

Coppia bloccata in casa per il lockdown al secondo appuntamento

Zhao Xiaoqing, 28 anni, ha percorso 140 chilometri per raggiungere la città di Xianyang, in Cina, per incontrare Zhao Fei. I due avevano da poco intrapreso una frequentazione.

Quello, infatti, era solo il secondo appuntamento. Il destino però era già pronto a fare il suo corso.

Un lockdown improvviso li ha costretti a lungo in casa insieme. Bloccati in quarantena, tra i due è sbocciato l’amore.

Coppia bloccata per il lockdown al secondo appuntamento: presto si sposeranno

Il lungo isolamento è stato prezioso per i due giovani.

Dovendo rimanere in casa per via del lockdown, Zhao Fei e Zhao Xiaoqing hanno avuto modo di conoscersi meglio e Cupido ha fatto il suo lavoro. È successo lo scorso dicembre, quando si sono incontrati per la prima volta. Fino a quel momento a dividerli c’era lo schermo del computer o dello smartphone. Poi hanno deciso di guardarsi davvero negli occhi.

Per farlo, Xiaoqing, che vive a Baoji, ha raggiunto Xianyang, provincia dello Shaanxi nella Cina nord-occidentale.

Arrivando a casa di quello che sarebbe diventato il suo futuro sposo, la ragazza ha scoperto che era stato introdotto un lockdown per contenere la diffusione del coronavirus, in seguito all’individuazione di nuovi positivi. Da quel momento, per un mese, è iniziata la loro (inaspettata) convivenza.

In quel mese, condividendo la propria quotidianità, i due si sono innamorati, hanno deciso di fidanzarsi e presto si sposeranno.

Coppia bloccata in casa per il lockdown al secondo appuntamento, presto il matrimonio: le parole della futura sposa

Rimanendo bloccata a causa del lockdown, la 28enne ha conosciuto non solo Zhao Fei, ma anche i suoi genitori. “Non volevo nemmeno rimanere a casa. È stato imbarazzante”, confida la giovane.

Quando verranno revocate le restrizioni attualmente in vigore, i due annunceranno il matrimonio, ufficializzando la notizia. Zhao Xiaoqing ha aggiunto: “Ho trovato l’amore durante la quarantena. Questo è il regalo più grande che potessi avere dal 2021“.