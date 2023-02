Coppola (Intesa SP): con la cultura anche dividendi immateriali

Torino, 8 feb. (askanews) – “È facile ragionare sul dividendo sociale delle imprese private, Intesa Sanpaolo è una grande banca con una lunga storia e il suo impatto sociale, il dividendo sociale è sotto gli occhi di tutti: anziché vendere palazzi li trasforma in musei, continua ad assicurare a quegli edifici una funzione chiara per la comunità nella quale sono presenti. Ma c’è anche un dividendo sociale che è immateriale: quello che è accaduto ieri, con le persone che si sono incontrate e che hanno deciso di partecipare e di dare il loro contributo a qualcosa che aveva un messaggio, di pace, di speranza o di preoccupazione.

Che questo avvenga grazie alla visione illuminata di un’impresa privata italiana che è una banca è un unicum che secondo me come Sistema Italia dobbiamo guardare, perché non ce ne sono tanti nel mondo di esempi così”. Lo ha detto ad askanews Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo, all’inaugurazione della mostra personale “Déplacés.e.s” di JR alle Gallerie d’Italia di Torino.