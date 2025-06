Coprifuoco a Los Angeles, Trump attacca: “Manifestanti animali”

Dopo giorni di tensione crescente, Los Angeles si è svegliata in stato di coprifuoco. Il provvedimento, annunciato martedì dalla sindaca Karen Bass, riguarda il centro della città ed è una risposta diretta alle proteste esplose in seguito ai blitz condotti dall’ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Trasferimenti di migranti irregolari a Guantanamo

L’Amministrazione Trump, impegnata a gestire i disordini a Los Angeles, si prepara a trasferire migliaia di migranti irregolari negli Stati Uniti alla base militare di Guantanamo Bay, Cuba.

Secondo il Washington Post, le persone coinvolte provengono da vari Paesi, inclusi numerosi europei di nazioni alleate come Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania e altri, oltre a migranti provenienti da Haiti.

“Non è una novità che trasferiamo immigrati clandestini criminali a Guantanamo prima che questa sia la destinazione finale. È prima che vengano rimandati nel loro Paese d’origine”.

Lo ha dichiarato Tammy Bruce, portavoce del Dipartimento di Stato, durante un briefing con i media a Washington, rispondendo alle domande sulle recenti notizie che parlano di un possibile trasferimento di migliaia di immigrati irregolari — tra cui cittadini italiani e di altri Paesi alleati — verso la base militare.

Coprifuoco a Los Angeles: la decisione di Karen Bass

Dopo giorni segnati da proteste, violenti scontri e centinaia di arresti, la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha comunicato l’introduzione di un coprifuoco notturno in alcune aree del centro cittadino, in vigore dalle 20 alle 6 ora locale.

Durante una conferenza stampa, Bass ha spiegato di aver dichiarato lo stato di emergenza locale e di aver adottato la misura per contenere gli episodi di vandalismo e saccheggio che si sono moltiplicati negli ultimi giorni.

Secondo il capo della polizia, Jim McDonnell, la restrizione si è resa indispensabile per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori danni, dopo una serie di disordini crescenti che hanno interessato diverse zone della città.

Chiunque non rientri nelle categorie esenti e si trovi nell’area del coprifuoco a Los Angeles tra le 20 e le 6 sarà arrestato, ha avvertito Jim McDonnell. Sono esclusi dal coprifuoco residenti, senza dimora, giornalisti accreditati e operatori di sicurezza ed emergenza.

Coprifuoco a Los Angeles, Trump attacca: “Manifestanti animali”

Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti presenti che i militari lasceranno Los Angeles solo quando la situazione di calma e ordine sarà pienamente ristabilita nella città.