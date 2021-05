Coprifuoco alle 24, Galli: "Così niente più attenzione"

(Adnkronos) – Coprifuoco alle 24 in Italia, Massimo Galli predica "attenzione". "Guardiamo i numeri, per me il segnale deve essere di attenzione. Se apriamo veramente tutto, non ci sarà più l'attenzione come sta accadendo già da 15-20 giorni", dice il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Buongiorno' su SkyTg24, rispondendo alla domanda sulla possibilità che il coprifuoco venga spostato alla mezzanotte.

Per controllare i contagi è sempre più fondamentale procedere speditamente con la campagna vaccinale. Ma Galli avverte: "O il vaccino" anti Covid "verrà aggiornato a tutte le varie varianti, o altrimenti con questo che stiamo usando l'immunità di gregge non la raggiungeremo mai. E su questo il sottosegretario Sileri ha ragione".