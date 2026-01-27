Le tensioni nella penisola coreana tornano al centro dell’attenzione dopo un nuovo lancio di missile da parte di Pyongyang verso il Mar Giappone, un episodio che ha riacceso l’allerta tra Corea del Sud e Giappone e rilanciato le preoccupazioni sulla sicurezza nell’Asia orientale.

Nuovo test di Pyongyang, secondo lancio balistico dall’inizio dell’anno

Secondo Seul, l’ultimo episodio analogo risaliva al 4 gennaio, quando Pyongyang aveva effettuato lanci di missili balistici verso la stessa area alla vigilia della partenza del presidente sudcoreano Lee Jae-myung per Pechino, dove era previsto un vertice con il presidente cinese Xi Jinping. Le autorità giapponesi hanno precisato che quello odierno rappresenta il secondo lancio nordcoreano di un missile balistico o di un oggetto sospetto dall’inizio dell’anno e il primo proprio dopo l’episodio di inizio gennaio.

Il ministero della Difesa di Tokyo ha dichiarato che dalla Corea del Nord è stato lanciato quello che “sembra essere un missile balistico”, aggiungendo che non risultano al momento danni o conseguenze dirette per il Giappone, mentre continua la raccolta di informazioni in stretto coordinamento con gli alleati e gli organismi di sicurezza regionali.

Corea del Nord lancia un missile verso il mar del Giappone

I ministeri della Difesa di Corea del Sud e Giappone hanno confermato che Pyongyang ha lanciato un oggetto ritenuto compatibile con un missile balistico verso il mare dell’Est, noto anche come Mare del Giappone. Il lancio è stato individuato dai sistemi radar e satellitari della regione e ha attivato immediatamente le procedure di sorveglianza e coordinamento tra le autorità militari dei due Paesi.

In una comunicazione separata, lo Stato maggiore congiunto sudcoreano ha riferito che la Corea del Nord ha sparato almeno un proiettile non identificato in direzione del mare, senza fornire ulteriori elementi su traiettoria o gittata. Secondo quanto riferito dall’esercito di Seul, si tratterebbe di un “missile” lanciato verso il Mar del Giappone, mentre proseguono le analisi tecniche per determinarne con precisione la natura.