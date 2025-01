Corea del Sud, grave incendio in un palazzo commerciale a Seongnam: persone b...

Un vasto incendio ha colpito un edificio misto commerciale e residenziale di otto piani a Seongnam, a sud di Seul, in Corea del Sud. L’emittente sudcoreana YTN ha mostrato immagini dell’edificio avvolto da una densa colonna di fumo nero, segnalando la presenza di persone intrappolate. Al momento, non è chiaro se ci siano vittime.

Corea del Sud, incendio in un edificio di otto piani a Seongnam: i soccorsi

Stando a quanto riportato dall’agenzia sudcoreana Yonhap, le fiamme si sono originate dalla cucina di un ristorante al primo piano. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di ricerca per individuare eventuali persone rimaste intrappolate nell’edificio incendiato.

Oltre 100 vigili del fuoco e 40 mezzi sarebbero intervenuti sul luogo dell’incendio, secondo il dipartimento dei pompieri della provincia di Gyeonggi. Circa 50 persone sono riuscite a evacuare autonomamente l’edificio, mentre i soccorritori hanno tratto in salvo altre 40. Alcuni individui sono stati assistiti per l’inalazione di fumo.

Le fiamme sono scoppiate nel pomeriggio, ora locale. L’edificio coinvolto, che comprende anche cinque piani interrati, ospita parcheggi, centri sportivi e ristoranti nei livelli inferiori, mentre ai piani superiori si trovano negozi e studi medici.

Le autorità prevedono di avviare un’indagine per determinare le cause dell’incendio non appena le fiamme saranno state completamente spente.