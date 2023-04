Corea: proprietario nega rimborso su AirBnb, coppia cinese si vendica

Provano a cancellare una prenotazione su AirBnb, ma il proprietario dell’appartamento glielo impedisce, negando loro la possibilità di ricevere un rimborso. La coppia decide così di vendicarsi: ecco come.

Gli nega il rimborso e loro lasciano accese luci, acqua e gas: bolletta salatissima per un proprietario di casa su AirBnb

Avventura amara per due turisti cinesi che, desiderosi di trascorrere una vacanza a Seoul, in Corea del Sud, hanno prenotato una stanza all’interno di una villa. Quando si sono recati poi sul luogo indicato hanno scoperto che la struttura si trovava in un sobborgo esterno e non nel centro città.

I due hanno così deciso di procedere con l’annullamento della prenotazione, per cercare una sistemazione migliore per le loro necessità, chiedendo anche il rimborso al proprietario, che di tutta risposta ha dato un secco “no” alla coppia.

I due turisti, desiderosi di vendicarsi per il torto subito, hanno deciso di non fare reclamo direttamente alla piattaforma AirBnb, ma di agire da soli: hanno lasciato accese tutte le luci della villa, attivando poi ogni elettrodomestico presente in casa e lasciato aperti i rubinetti e il gas. Il tutto per l’intera durata della prevista permanenza, ovvero 25 giorni.

Tutto ciò s’è tramutato in una bolletta salatissima per il proprietario di casa, che s’è trovato a dover sborsare ben 1.570 dollari (più o meno 1.430 euro) a causa della bravata dei due. A portare alla luce il fatto è stato l’Indipendent.

Il proprietario si è accorto del danno solo al momento del check out, ma i due ospiti se n’erano già andati. Il servizio clienti di AirBnb, contattato dall’uomo, ha affermato di non essere “in grado di fare un’eccezione e aiutare con il risarcimento“.