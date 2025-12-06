Mamma uccide la figlia disabile e si toglie la vita: dramma nel centro storic...

Mamma uccide la figlia disabile e poi si suicida: il dramma familiare sconvolge Corleone, in provincia di Palermo.

Il dramma familiare torna a scuotere Corleone, in provincia di Palermo: una mamma ha ucciso la figlia disabile prima di suicidarsi, lasciando il paese sotto choc e aprendo una riflessione sulla solitudine e sulle difficoltà nel prendersi cura di persone fragili.

Corleone sotto choc, mamma uccide la figlia disabile e si suicida

Corleone è stata teatro di un dramma che ha scosso profondamente l’intera comunità questa mattina, sabato 6 dicembre.

Questa mattina, in un appartamento nel centro storico del paese, una donna di 78 anni, Lucia Pecoraro, ha tolto la vita alla figlia Giuseppina Milone, 47 anni, affetta da autismo, per poi suicidarsi.

Come riportato dall’ANSA, l’allarme è stato lanciato da una vicina di casa, insospettita dai rumori provenienti dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini, e i sanitari del 118.

Corleone, mamma uccide la figlia disabile e si suicida: il cordoglio del sindaco

Secondo quanto ricostruito dai testimoni, la donna aveva perso il marito otto mesi fa. L’uomo, ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi, era molto stimato in paese per la sua generosità. Dopo la sua scomparsa, la moglie si era trovata sola a occuparsi della figlia disabile.

“Tanta commozione da parte di tutta la comunità per quanto accaduto. La famiglia Milone era conosciuta per la bontà d’animo”, ha commentato il sindaco Walter Rà, come riportato da Mediaset Tgcom24, sottolineando il dolore della cittadinanza per questa tragedia che ha colpito profondamente Corleone.