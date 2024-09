Corona ha affermato: “Fedez è stato infedele a Chiara, ecco la persona con cui l'ha tradita”. Quest'ultima è una celebrità conosciuta.

Secondo le affermazioni di Fabrizio Corona, il celebre rapper italiano Federico Leonardo Lucia, meglio noto come Fedez, avrebbe ingannato la sua moglie Chiara Ferragni tra il 2018 e il 2019. Corona ha rivelato queste informazioni durante uno dei suoi recenti interventi nel podcast Gurulandia. Come riportato da Corona, Fedez avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con l’influencer friulana Taylor Mega. Questa non sarebbe stata una relazione occasionale, infatti Corona sostiene che Fedez avrebbe rincontrato Taylor anche di recente, dopo la rottura del suo matrimonio con Chiara. Corona sostiene inoltre che Chiara sia venuta a conoscenza di queste infedeltà solo negli ultimi mesi. Passando poi ad analizzare i presunti contatti recenti tra Chiara Ferragni e Tony Effe, Corona ha rivelato che è stato lo stesso Fedez a informarlo del presunto flirt tra Chiara e Tony.

Il rapper aveva confermato direttamente di essere consapevole delle voci che circolavano riguardando l’ex coniuge e il suo collega. La Dark Polo Gang, in passato, aveva stretti legami con Fedez e Tony durante la carriera solista di quest’ultimo. Tuttavia, la situazione è cambiata nella fase successiva alla separazione tra Fedez e Chiara. Un giorno di marzo 2024, lui mi ha inviato un messaggio con queste parole: “Vorresti uno scoop, amico? Tony sarà il nuovo compagno di Chiara”. Accompagnato da una foto di Tony. La notizia mi ha preso alla sprovvista, ma lui insisteva “Ci puoi scommettere!”. Era sicuro della sua affermazione, la quale infine si è rivelata vera. Io sostengo che, nonostante un possibile flirt tra Chiara e Tony, alla fine lei è libera. Fedez ha avuto altri rapporti sentimentali. Non considero meschini coloro che intrattengono una relazione con l’ex di un amico. Corona ha affermato: “Fedez era sconvolto quando ha scoperto la situazione delle uova di Pasqua, ha anche cercato di suicidarsi”. Parlando dell’ultimo singolo di Fedez, “Allucinazione collettiva”, in cui il cantante di Rozzano parla apertamente dell’ex moglie. Corona ha sostenuto che il rapper ha iniziato a comporre la canzone molti mesi prima. Ha continuato dicendo che Fedez ha avuto uno shock emotivo, arrivando a considerare il suicidio, non durante il famoso ‘pandoro-gate’, ma quando l’incidente si è esteso anche al caso delle uova di Pasqua. Corona ha concluso affermando: “Vi dirò qualcosa in più, la canzone ‘Allucinazione collettiva’ era stata scritta già a febbraio/marzo. Mi ha fatto ascoltare questa canzone e mi è piaciuta da subito. Lì lui parla di come ha cercato di suicidarsi. Come e quando ha avuto luogo il tentativo. Quando si verifica il caso del Pandoro Gate, succede qualcosa di importante. Nei primi giorni Federico si è esposto per difendere Chiara”.

La vicenda delle uova di Pasqua ha messo Fedez in una situazione di forte choc, tanto da tentare di sottrarsi alla vita ingerendo una intera bottiglia di una sostanza non specificata che lo ha portato dritto in ospedale. In seguito, il dissing con Tony Effe ha riacceso i riflettori su di lui. Corona ha offerto una sua prospettiva sul brano dei due artisti, rilasciato in anticipo online e successivamente modificato in parte. Nonostante molti credessero che l’artista stesso avesse divulgato il pezzo, Corona sostiene che sia stato un errore. Il pezzo incorporava riferimenti ai figli del cantante e alla curva del Milan, un dettaglio che è stato rimosso per evitare conseguenze negative. Dopo averlo realizzato, l’artista ha deciso di modificare il pezzo. Infine, il brano è diventato molto pesante, e il testo è risultato troppo intenso nonostante l’idea commerciale di utilizzare il nome ‘Chiara’ fosse geniale. Inoltre, chi ascolta la versione non censurata del pezzo può sentire la voce della Ferragni che accusa Fedez di voler acquistare gli streaming. Ha risposto con due storie Instagram in cui chiede di lasciarla stare e di non coinvolgere i figli. E poi la questione dei contatti tra Giulia De Lellis e Fedez, che Corona ha rivelato essere continuati per diversi mesi. Va ricordato che l’influencer dell’Ostia attualmente frequenta Tony Effe, con cui ha iniziato una relazione in passato.

L’ex sovrano dei fotografi ha chiarito la situazione: “Analizziamo la storia. Da qualche mese Tony Effe è ufficialmente fidanzato con Giulia De Lellis. Tuttavia, per un periodo considerevole, ci sono stati scambi di messaggi tra lei e Fedez, prima che iniziasse la sua relazione attuale con Tony. Fedez ha avuto scambi di messaggi con lei per scopi amichevoli? Non divulgerò ulteriori dettagli. Ma se un uomo si confronta frequentemente con molte donne e continua a scrivere a una in particolare, ci deve essere un motivo. Giulia è una ragazza laboriosa, seria e rispettabile. Si è fatta da sola partendo da zero. Ammiro la sua personalità e come ha conquistato il suo posto nel mondo dello spettacolo. La sua creatività e carisma l’hanno aiutata a ottenere successo. E, per inciso, non è che non rispondeva a Fedez. Al contrario, ha risposto a lui”. Anche se Ricordate quando Fedez si è sentito male in Calabria? Ha inviato a lui i testi della canzone, meglio ancora, l’audio di Allucinazione Collettiva. Anche io avevo una copia. Fedez ha mostrato il suo lato umano nei momenti difficili, non è solo un giovane che si diverte con belle donne. Successivamente, poche ore prima dell’uscita di Allucinazione Collettiva, Lucarelli ha fatto trapelare il testo sui social media. Chi gli ha inviato il testo? Va notato però che Selvaggia ha pubblicato la versione originale del testo, che nel corso del tempo è stato ridotto e modificato. Fedez non ha modificato la canzone quel giorno, ma molto prima. Le modifiche non possono essere fatte in poche ore, richiedono tempo”. Infine, Corona ha affermato che Fedez ha deciso di non condividere una chat con De Lellis in cui lei “gli ha inviato un messaggio durante il Festival di Venezia”, comunicandogli “che erano entrambi all’Amfar”. Lei ha scritto a Fedez ‘perché non mi hai salutata?

“Tuttavia, non l’ha reso pubblico”, ha concluso l’ex maestro dei paparazzi.