Coronavirus, bilancio del 14 agosto 2022: 19.457 nuovi casi e 78 morti in più

Il bilancio del 14 agosto 2022 dei casi di Coronavirus censiti in Italia: il tasso di incidenza è salito dal 13,4% della giornata precedente al 14,8%

Coronavirus in Italia, il bilancio del 14 agosto 2022 dice che sono stati censiti 19.457 nuovi casi e che ci 78 morti in più. I numeri Covid del bollettino diramati dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute sono chiari: sono stati effettuati dalle autorità sanitarie 131.302 tamponi (ieri 185.120) per un tasso di positività che dal 13,4% di ieri, 13 agosto, sale al 14,8%.

Coronavirus, bilancio del 14 agosto 2022

E c’è un dato aggiuntivo che fa ben sperare ed un altro che non depone bene: risulta in calo il numero di pazienti ricoverati con sintomi fissati a – 7.543 (-212) tuttavia aumentano quelli in terapia intensiva: 298 (+7). Le nuove vittime sono dunque 78, mentre ieri erano 129. Ecco invece i dati sui ricoveri ordinari: i ricoverati positivi al virus Sars-Cov-2 in area medica sono 7.543, vale a dire 212 in meno di ieri.

Continua la discesa dal 26 luglio

La discesa continua ininterrottamente dal 26 luglio scorso, quando erano 11.124 e si registra un dato positivo in rapporto alle rilevazione ufficiale del 12 agosto, giorno di avvio del lungo weekend di Ferragosto. Nelle terapie intensive invece i posti letto occupati da pazienti Covid sono 298, 7 in più di ieri nel bilancio di entrate e uscite, con 30 nuovi ingressi.