Coronavirus, bilancio del 27 settembre 2021: 1.772 nuovi casi e 45 morti in più

Sono stati pubblicati i dati sui casi di Covid-19 registrati in Italia: il bilancio del Coronavirus regione per regione.

Il ministero della Salute, in collaborazione con le amministrazioni regionali e l’Istituto Superiore di Sanità, ha diramato il bilancio relativo alla pandemia da Coronavirus in Italia, aggiornato alla giornata di lunedì 27 settembre 2021. Si registrano 1.772 nuovi casi, 45 sono invece le vittime registrate nelle ultime 24 ore o comunque segnalate dal ministero della Salute.

Bilancio Coronavirus di lunedì 27 settembre 2021, cosa è accaduto

Il numero dei nuovi positivi in Italia è quindi cresciuto. Il tasso di positività si attesta a 1,4% (+0,3%), così come i tamponi (124.077). I positivi di Covid-19 mostrano anche un cambio nei dati delle persone ricoverate nei reparti ordinari (+52), così come in terapia intensiva (+5). Sono invece 2.892 le persone guarite/dimesse.

Bilancio Coronavirus di lunedì 27 settembre 2021, i dati del giorno precedente

I casi di Covid-19, registrati nel bollettino di domenica 26 settembre 2021, sono stati 3.099. L’ultimo dato mostra anche 50 decessi e 3.385 guarigioni/dimissioni. Nel frattempo in Italia monta la protesta nelle piazze da parte di coloro i quali si oppongono all’introduzione del green pass. Non mancano a tal proposito i disordini e i momenti di tensione registrati durante le proteste.