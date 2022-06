Coronavirus, bilancio del 5 giugno 2022: 15.082 casi e 27 morti

Le autorità hanno diffuso il bilancio relativo ai nuovi casi di positività al coronavirus registrati nella giornata di domenica 5 giugno 2022.

Il Ministero della Salute, in collaborazione con le amministrazioni regionali e l’Istituto Superiore di Sanità, ha diramato il bilancio relativo alla pandemia da coronavirus in Italia, aggiornato alla giornata di domenica 5 giugno 2022.

A fronte dei dati diffusi sabato 4 giugno, nella giornata di domenica 5 giugno sono stati individuati 15.082 soggetti positivi al Covid (ieri 22.527), 27 decessi (ieri 47) e 15.938 guarigioni/dimissioni (ieri 28.948)

Nella giornata di domenica 5 giugno, inoltre, sono stati comunicati -31 ricoveri (ieri -202) e 0 nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri -7).

Coronavirus: il bilancio del 5 giugno 2022

L’ultimo bilancio relativo alla pandemia da coronavirus in Italia, aggiornato a domenica 5 giugno 2022, fa salire a17.505.973 le persone che hanno contratto il SARS-CoV-2 sin dall’inizio della pandemia entro i confini della penisola. Aumentano, poi, a 166.949 i decessi e a 16.697.597 le persone guarite/dimesse. Il numero dei cittadini attualmente positivi al coronavirus ammonta a 641.427 dei quali 636.789 si trovano in isolamento domiciliare avendo contratto l’infezione in modo asintomatico o manifestando sintomi lievi.

Dei restanti soggetti positivi, invece, 4.411 sono ricoverati con sintomi (-31 rispetto a ieri).

In terapia intensiva, inoltre, nella giornata di domenica 5 giugno, il totale dei ricoveri è pari a 218, al pari di sabato 4 giugno.

Il numero totale di tamponi – molecolari e antigenici rapidi – effettuati in Italia è pari a 221.864.787: nella sola giornata di domenica 5 giugno sono stati eseguiti 123.699 test molecolari e antigenici rapidi (-65.297 rispetto a ieri).

Ancora, il tasso di positività – ossia il rapporto tra il numero di test effettuati e il numero di casi positivi isolati – corrisponde a 12,2% (ieri 11,9%). L’indice Rt nazionale, intanto, è sceso a 0.82 mentre l’incidenza è scesa a 261 casi su ogni 100.000 abitanti.

Coronavirus, bilancio del 5 giugno 2022: i numeri della campagna vaccinale

Nella giornata di domenica 5 giugno, poi, le dosi di vaccino complessivamente somministrate in Italia hanno raggiunto un totale di 137.846.197 inoculazioni (+10.400).

Le prime dosi iniettate sono pari a 50.788.000 (+592), le seconde dosi corrispondono a 46.428.137 (+459), le terze dosi inoculate sono 39.614.958 (+5.232) mentre le quarte dosi ammontano a 735.008 (4.117). Al momento, l’immunità di gregge calcolata sul ciclo vaccinale primario è all’80,18% della popolazione italiana.

Coronavirus, bilancio del 5 giugno 2022: la pandemia nelle Regioni

In relazione alla situazione evidenziata nelle realtà regionali, la Regione maggiormente gravata dai contagi Covid resta la Lombardia che, dal principio della pandemia, presenta 2.903.177 contagi, con un incremento di 1.856 rispetto alla giornata di sabato 4 giugno. Seguono la Lombardia, Veneto ed Campania con un incremento rispettivo di 1.180 e di 1.561 casi.

Tra le Regioni che superano i 1.000 casi, poi, possono essere segnalata il Lazio (+2.028), l’Emilia-Romagna (+1.627) e la Sicilia (+1.552).

Tra le Regioni con un numero di contagi inferiore alle 100 unità, invece, figurano la Valle d’Aosta con 20 contagi, il Molise con 87 contagi e la Provincia autonoma di Trento con 99 contagi.