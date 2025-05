Corruzione a Venezia: il sindaco Brugnaro sotto accusa

La Procura chiede il rinvio a giudizio per il sindaco e altri 33 indagati in un caso di corruzione

Un’inchiesta che scuote Venezia

La città di Venezia è al centro di uno scandalo che ha scosso le fondamenta della sua amministrazione. La Procura ha formulato una richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco Luigi Brugnaro, insieme ad altri 33 indagati, nell’ambito dell’inchiesta per corruzione denominata ‘Palude’. Questo caso ha messo in luce presunti illeciti che coinvolgono non solo il primo cittadino, ma anche figure chiave dell’amministrazione comunale, tra cui il direttore generale e il vicecapo di gabinetto.

Le accuse nei confronti di Brugnaro

I pubblici ministeri Roberto Terzo e Federica Baccaglini hanno confermato l’impianto accusatorio principale, che si basa su solide evidenze di corruzione. Le accuse riguardano non solo il sindaco Brugnaro, ma anche Morris Cerron e Derek Donadini, rispettivamente direttore generale e vicecapo di gabinetto di Ca’ Farsetti, e l’ex assessore Renato Boraso. Queste figure sono accusate di aver partecipato a un sistema corruttivo che avrebbe compromesso l’integrità dell’amministrazione comunale.

Le implicazioni per la città lagunare

La richiesta di rinvio a giudizio rappresenta un momento cruciale per il futuro politico di Venezia. Se le accuse venissero confermate in sede di giudizio, le conseguenze potrebbero essere devastanti non solo per Brugnaro, ma anche per l’intera giunta comunale. La fiducia dei cittadini nell’amministrazione potrebbe subire un duro colpo, aggravando ulteriormente la già complessa situazione economica e sociale della città. La trasparenza e l’integrità sono valori fondamentali per la governance, e questo caso solleva interrogativi sulla capacità dell’amministrazione di operare in modo etico e responsabile.