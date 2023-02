Corruzione al ministero e dimissioni, ecco il nuovo titolare della Difesa ucraina

Terremoto a Kiev e corruzione al ministero con dimissioni, ecco il nuovo titolare della Difesa ucraina.

Oleksiy Reznikov lascia per lo scandalo sugli appalti e subentra il capo dei servizi segreti militari Kyryl Budanov. Le voci erano già nell’aria da tempo e dopo la diffusione delle immagini video di un divano letto piano di mazzette il ministero della Difesa ha licenziato diversi alti funzionari dell’istituzione e Volodymyr Zelensky ha deciso: il capo dei servizi segreti militari Kyrylo Budanov sarà il nuovo ministro in carica.

Il nuovo titolare della Difesa ucraina

Su Telegram lo ha confermato Davyd Arakhamia, deputato e capo del partito “Servitore del Popolo”: “Reznikov viene trasferito alla carica di ministro delle industrie strategiche per rafforzare la cooperazione militare-industriale”. E ancora: “il che è assolutamente logico data la usa esperienza e la sua necessità di risollevare il ministero”.

Il deputato: “Meglio che ci stia un poliziotto”

L’annuncio poi spiega chi sarà il successore dopo lo scandalo: “Il maggiore generale Kyrylo Budanov guiderà il ministero della Difesa, il che è assolutamente logico in tempo di guerra“.

Arakhamia ha spiegato: “Le forze dell’ordine in questa fase non dovrebbero essere guidate da politici ma da quadri delle forze dell’ordine. Il nemico si prepara ad avanzare. Ci stiamo preparando a difenderci”. Tutto bene, solo che il ministro della Difesa esautorato avrebbe detto di non essere a conoscenza del cambio della guardia citato dal Kiyv Independent: “Non ho avuto conversazioni riguardo le mie dimissioni dalla posizione”.