Corteo a Roma: fiamme sui manifesti di Meloni e Nordio, tensioni nel dibattito

Al corteo del 14 marzo 2026 a Roma manifestanti hanno bruciato manifesti con Meloni, Nordio e Trump: ecco chi ha risposto e come il ministro ha reagito

Il 14 marzo 2026 una manifestazione a Roma contro il referendum sulla giustizia ha avuto momenti di alta tensione quando alcuni partecipanti hanno bruciato manifesti raffiguranti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente degli Stati Uniti. La protesta, promossa da sigle della sinistra radicale e del sindacalismo di base, è stata presentata come un appuntamento del No sociale e si è sviluppata tra piazza della Repubblica e piazza di Porta San Giovanni, raccogliendo numeri che gli organizzatori e le forze dell’ordine hanno valutato in modo molto diverso.

Le immagini incendiate hanno subito richiamato l’attenzione dei media e delle istituzioni: le scene in piazza dell’Esquilino e in via Cavour sono state commentate da organizzazioni professionali, leader politici e comitati elettorali. Tra gli slogan scanditi e gli striscioni mostrati, molti denunciavano la guerra e affermavano posizioni internazionaliste, mentre altri utilizzavano simboli e frasi contro il governo e la linea estera legata a Paesi come Israele e Stati Uniti.

Il corteo e gli episodi simbolici

Il concentramento, riconducibile a formazioni come Potere al Popolo e l’Unione Sindacale di Base, ha visto la partecipazione di collettivi studenteschi, movimenti per la Palestina e gruppi di lotta per la casa. Nel corso della manifestazione alcuni manifestanti hanno dato fuoco a due cartelloni: il primo mostrava la premier con il ministro Nordio in una rappresentazione che li ritraeva con guinzaglio e museruola accompagnata dalla scritta no al vostro referendum, il secondo riproduceva la stretta di mano tra Meloni e il primo ministro israeliano con un testo che denunciava un presunto «genocidio» e numeri di vittime e sfollati riportati sul manifesto.

I simboli dati alle fiamme

Oltre alle immagini di Meloni e Nordio, in via Cavour è stato incendiato un manifesto con la bandiera americana e una foto di Donald Trump. Questi gesti, realizzati anche con l’uso di fumogeni, sono stati accompagnati da bandiere della Palestina, di Cuba, del Venezuela e slogan che spaziavano dal vota no al rifiuto della guerra. Per alcuni partecipanti si è trattato di una rappresentazione simbolica e di denuncia; per altri, invece, l’azione è stata identificata come una degenerazione del confronto politico.

Reazioni istituzionali e politiche

Le immagini delle fiamme hanno prodotto una rapida e trasversale ondata di condanne e manifestazioni di solidarietà verso le persone raffigurate. L’Associazione nazionale magistrati ha espresso vicinanza a Meloni e Nordio, invitando a moderare i toni della campagna. Anche il presidente del Senato e il presidente della Camera hanno parlato di atti inaccettabili, sottolineando la necessità di mantenere il dibattito sui contenuti del referendum. Diversi esponenti politici hanno chiesto che il confronto resti civile e fondato sulle idee.

Posizioni dei partiti e degli enti

Il Movimento 5 Stelle ha condannato i gesti violenti e ha sollecitato una spiegazione democratica delle ragioni del No, mentre Fratelli d’Italia ha pubblicato materiali che accusano l’estremismo della sinistra di utilizzare il referendum per sfogare odio e propaganda. Il Comitato Camere Penali per il Sì ha definito l’episodio grave e ha difeso la riforma come proposta di modernizzazione del sistema giudiziario, ribadendo che le critiche andrebbero rivolte ai contenuti e non alle persone.

La replica di Nordio e il contesto referendario

Il ministro Carlo Nordio ha ringraziato per le attestazioni di solidarietà, citando in particolare la nota di sostegno del Presidente del Comitato per il No e dell’ANM. Ha altresì auspicato che nei giorni successivi il confronto elettorale segua le linee di pacatezza e lealtà indicate dal Capo dello Stato e ha affermato che quegli eccessi aggressivi non lo intimidiscono, ma lo spingono a continuare con determinazione la campagna per il Sì, nel rispetto di chi dissente.

Impatto sul dibattito e prospettive

Con il referendum fissato per il 22 e 23 marzo, l’episodio rischia di polarizzare ulteriormente il clima attorno alla riforma costituzionale della giustizia. Diversi osservatori temono che gesti di protesta di questo tipo possano favorire narrazioni di vittimismo o alimentare strumentalizzazioni, distogliendo l’attenzione dal merito delle proposte. Al tempo stesso, esponenti del fronte del No sostengono che la mobilitazione rappresenti una voce sociale ampia, che include istanze pacifiste e antifasciste oltre alla critica alla riforma.

In conclusione, le fiamme sui manifesti hanno acceso una discussione che va oltre l’atto simbolico: istituzioni, partiti e movimenti chiamano in ordine diverso alla responsabilità comunicativa, mentre il dibattito referendario entra nella fase decisiva con la campagna che dovrà ora misurarsi anche con le conseguenze politiche e mediatiche di quanto avvenuto a Roma.