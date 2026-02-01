Durante gli scontri di ieri a Torino, l’agente del reparto mobile di Padova, Alessandro Calista, è stato brutalmente aggredito da manifestanti incappucciati nel corso del corteo in solidarietà al centro sociale Askatasuna. Dopo alcune ore, le forze dell’ordine hanno arrestato il presunto responsabile. Ecco chi è il giovane coinvolto.

Corteo Askatasuna: reazioni istituzionali e dichiarazioni ufficiali

La gravità degli eventi ha suscitato immediate reazioni politiche. “Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si è immediatamente attivato per chiedere al Governo una informativa sui fatti di Torino“, ha reso noto Montecitorio.

La premier Giorgia Meloni, intervenendo sui social, ha affermato con fermezza: “Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio“.

La premier ha inoltre sottolineato l’impegno del Governo: “Ho convocato una riunione per domattina per parlare delle minacce all’ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza. Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa Nazione“, pubblicando la foto della sua visita all’ospedale Le Molinette di Torino “per portare, a nome dell’Italia, la solidarietà a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri“.

Corteo Askatasuna a Torino: arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto di 29 anni

Come riportato dall’Ansa, nell’ambito degli scontri avvenuti ieri a Torino, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 22 anni, originario della provincia di Grosseto, ritenuto tra i responsabili della violenta aggressione subita da Alessandro Calista, 29 anni, agente del reparto mobile di Padova. L’arresto è stato eseguito tramite il meccanismo della flagranza differita, a seguito dell’analisi di filmati che hanno permesso di individuarlo tra i componenti del gruppo che ha accerchiato l’agente, separato dai colleghi durante il corteo in solidarietà al centro sociale sgomberato Askatasuna.

Il giovane è accusato di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale, violenza e rapina in concorso, poiché avrebbe preso parte alla sottrazione dello scudo, dell’U-bot e della maschera antigas di Calista. Altri due manifestanti sono stati arrestati per episodi collegati ma distinti, mentre 24 persone sono state denunciate dalla Polizia per i disordini registrati.