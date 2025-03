Da settimana si rincorrono voci circa una presunta crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Nelle ultime ore ecco che una nuova indiscrezione sta letteralmente infiammando i social e c’entrerebbe Stefano De Martino…

Raoul Bova e Rocio Munoz sono in crisi?

Sono ormai settimane che si parla di una possibile crisi tra l’attore romano Raoul Bova e la compagna, la modella e attrice spagnola Rocio Munoz Morales, con la quale sta dal 2013. Secondo Diva e Donna, l’allontanamento tra i due sarebbe addirittura insanabile anche se, va detto, domenica scorsa i due sono stati paparazzati insieme dal Settimanale Oggi, in compagnia delle due figlie, Luna e Alma. Rocio però è stata anche paparazzata abbracciata a un “cavaliere segreto”, che ha alimentato ancora di più le voci di una profonda crisi tra lei e il bell’attore. In questo caso la stessa modella ha riposto con un “frottole inventate di sana pianta”, in quanto l’uomo che abbracciava era Giuseppe Di Bella, suo amici da tantissimi anni. Ma quindi, Raoul Bova e Rocio Munoz sono in crisi o no? Ecco l’ultima indiscrezione bomba.

Cosa c’entra De Martino con Rocio Munoz e Raoul Bova? Il gossip infiamma il web

Nonostante le parole di Rocio circa il “cavaliere segreto”, le voci di una crisi tra lei e Raoul Bova non si sono fermate. L’esperto di gossip Gabriele Parpiglia ha lanciato un’indiscrezione bomba. Nella sua newsletter ha infatti infiammato il web affermando che Rocio “avrebbe sviluppato un rapporto particolarmente stretto” con Stefano De Martino. Ultimamente, inoltre, Rocio ha cambiato agenzia di management entrando in quella di Bebbe Caschetto che, guarda caso, è la stessa dell’ex marito di Belen. Sospetti anche alcuni like lasciati su Instagram.