Mentre infuriava la violenza a Capitol Hill la democratica aveva pronunciato una frase bellicosa diventata virale: "Se viene Trump gli do un pugno"

Non c’è da stupirsi nell’apprendere cosa disse Nancy Pelosi durante i fatti di Capitol Hill: “Se viene Trump gli do un pugno”. La speaker della Camera, nota per il suo “caratterino”, aveva annunciato le sue intenzioni nel corso dell’assalto del 6 gennaio 2021 ed era stata anche ripresa in un video.

E proprio in quei momenti così delicati per la democrazia Usa la Pelosi non aveva certo celato la sua storica avversione nei confronti del presidente uscente Donald Trump.

“Se viene Trump gli do un pugno”

Ma cosa aveva detto? “Spero che arrivi, così gli posso dare un pugno, poi andrò in prigione ma ci andrò felice“. Ecco le parole esatte pronunciate dalla speaker della Camera. Nancy Pelosi le aveva pronunciate mentre doveva scappare assieme agli altri leader del Congresso Usa il 6 gennaio 2021.

Quelle parole sono parte di un video pubblicato dalla Cnn.

Il filmato girato dalla figlia in quei momenti

I media spiegano che quel filmato, girato dalla figlia documentarista della democratica, in breve tempo è diventato virale suoi social. Lo è divenuto soprattutto perché dà la cifra della “determinazione della politica 81enne”. Pelosi si era rifugiata con i colleghi nella base militare di Fort McNai ed oggi, con le elezioni di midterm, la speaker della Camera è più agguerrita che mai per far pesare i voti a favore dei dem di Joe Biden.

La base militare dove la Pelosi “fuggì” divenne un centro di comando dove i leader del Congresso in fuga si misero in contatto con il vicepresidente Mike Pence.