Cosa è successo dopo l’arresto di Rima Hassan: accuse, fughe e indagini

Cosa è successo dopo l’arresto di Rima Hassan: accuse, fughe e indagini

Rima Hassan ha denunciato la pubblicazione di dettagli riservati sulla sua detenzione: tra presunte sostanze trovate nella sua borsa e contatti tra funzionari e giornalisti, la vicenda apre un’indagine sulle fughe di notizie

La vicenda che coinvolge la deputata europea Rima Hassan ha assunto una dimensione mediatica e istituzionale che va oltre l’episodio iniziale dell’arresto. Nata in un campo profughi palestinese in Siria, Hassan è entrata nel Parlamento europeo nel 2026 e da allora è nota per la sua intensa attività in favore della causa pro-palestinese.

Il caso è esploso quando la parlamentare è stata fermata dopo aver condiviso su X una citazione di Kōzō Okamoto, figura collegata a un attacco del 1972 che provocò 26 vittime in Israele.

Oltre all’accusa principale che riguarda la pubblicazione del post — per la quale è prevista una udienza il 7 luglio — la vicenda ha preso un’altra piega a causa della diffusione di elementi emersi durante la custodia cautelare.

La diffusione di queste informazioni ha spinto Hassan a presentare un esposto formale, denunciando una violazione della riservatezza delle indagini e chiedendo chiarimenti sulle eventuali responsabilità di funzionari coinvolti nella gestione delle comunicazioni con la stampa.

Circostanze dell’arresto e le accuse iniziali

L’arresto è avvenuto dopo la condivisione del post su X, che le autorità hanno interpretato come possibile apologia del terrorismo. La contestazione riguarda la natura del contenuto condiviso e il suo possibile impatto, motivo per cui la procura ha programmato il processo. Contestualmente, la perquisizione degli effetti personali ha riportato risultati ambigui: i magistrati hanno indicato la presenza di sostanze nella borsa, descritte inizialmente come residui di prodotti a base di CBD e, in una nota successiva, anche di 3-MMC, una sostanza sintetica spesso associata al panorama delle cosiddette «designer drug».

Il post su X e la posizione politica

Il contenuto condiviso rimanda a una figura storicamente controversa, e per questo motivo la reazione dell’opinione pubblica è stata immediata. Hassan, esponente del gruppo della Sinistra in Parlamento europeo e membro di France Insoumise, si è sempre caratterizzata per una retorica forte a favore della Palestina, attirando tanto sostenitori quanto critici. La sua difesa sostiene che il post rappresentava un’espressione politica e che la contestazione penale per apologia deve essere valutata con attenzione nel contesto della libertà di espressione.

Le presunte fughe di notizie e le implicazioni istituzionali

Il nodo più esplosivo della vicenda riguarda però la comunicazione verso i media durante la custodia della deputata. Il quotidiano Le Parisien ha pubblicato dettagli sulle presunte sostanze trovate nella borsa proprio mentre Hassan si trovava in interrogatorio, e un successivo articolo di Le Canard Enchaîné ha sostenuto che un portavoce del Ministero della Giustizia, Sacha Straub-Kahn, avrebbe parlato con i giornalisti durante le operazioni. Queste segnalazioni hanno innescato l’apertura di verifiche interne e una denuncia per la diffusione di informazioni confidenziali.

Reazioni e contromisure

Il ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, ha annunciato che è stata richiesta un’indagine interna per stabilire se ci siano state effettive violazioni dei protocolli di riservatezza. Inoltre, sempre secondo notizie riportate, Straub-Kahn avrebbe presentato querela per diffamazione in seguito alle accuse contenute nell’articolo che lo coinvolge. Parallelamente, la procura di Parigi ha avviato accertamenti sulle possibili fughe di informazioni dalla polizia.

La difesa e gli sviluppi legali

Il legale di Hassan, Vincent Brengarth, ha reso noto che la cliente nega il possesso volontario di sostanze illegali: la parlamentare afferma di aver acquistato a Bruxelles prodotti a base di CBD e di aver comunicato agli investigatori il luogo di acquisto. Brengarth ha inoltre sostenuto che, qualora fosse confermata la presenza di una sostanza sintetica all’interno di un prodotto venduto come CBD, la sua cliente potrebbe configurarsi più come vittima che come responsabile, essendo stata probabilmente ingannata sulla composizione del prodotto.

Prospettive processuali e politica

Oltre al procedimento relativo al post su X, la querela contro le fughe di notizie potrebbe generare accertamenti disciplinari e giudiziari nei confronti di funzionari pubblici coinvolti. Sul piano politico, Hassan ha ottenuto la solidarietà del suo partito e di personalità come Jean-Luc Mélenchon, mentre il caso continua a dividere l’opinione pubblica e gli osservatori istituzionali. Resta da vedere come le autorità giudiziarie bilanceranno la tutela della riservatezza delle indagini con il diritto all’informazione e la libertà di espressione.

In attesa dell’udienza del 7 luglio, la vicenda è destinata a rimanere sotto la lente d’ingrandimento, sia per le implicazioni penali sia per le possibili conseguenze sul rapporto tra magistratura, forze dell’ordine e stampa. Le indagini sulle eventuali fughe di notizie potrebbero chiarire se si è trattato di errori procedurali o di pratiche improprie nella gestione delle informazioni sensibili.