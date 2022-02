Cosa regalare per una laurea: consigli utili

Bisogna scegliere oggetti utili e non scontati, che possano piacere al festeggiato. Inoltre, è fondamentale pensare alle occasioni di utilizzo.

Fare un regalo di laurea non è semplice. Infatti, bisogna scegliere oggetti utili e non scontati, che possano piacere al festeggiato. Inoltre, è fondamentale pensare alle occasioni di utilizzo. In poche parole, è consigliabile pensare a qualcosa di utile, che possa essere utilizzato con una certa continuità e che non sia semplicemente un qualcosa volta a ricordare il giorno della laurea.

Un laureato magistrale, infatti, si appresta ad affacciarsi nel mondo del lavoro, pertanto potrebbe essere più indicato un oggetto pensato per il suo futuro impiego. Ad esempio potrebbe essere utile optare per uno zaino oppure una tracolla con cui portare sempre con sé il computer, il tablet, quaderni e tutto ciò che occorre. Al contrario, un laureato triennale che ha espresso la volontà di continuare gli studi sicuramente può trovare maggiore utilità negli articoli utili per lo studio, da utilizzare nel contesto universitario. Ed anche in questo caso, regalare uno zaino potrebbe essere un’ottima idea.

La borsa professionale

Uno dei regali più gettonati è di sicuro la borsa professionale, come quelle proposte dal noto brand PIQUADRO. Si pensi, ad esempio, ad un neolaureato che sta per intraprendere un periodo di tirocinio presso uno studio professionale, ad esempio per svolgere professioni legali o economiche. Nella stra-maggioranza dei casi, sicuramente apprezzerà un regalo del genere. Piquadro, infatti, è un vero e proprio brand leader in questo particolare settore. Ad ogni modo, si tratta di luoghi che richiedono un abbigliamento formale e, pertanto, anche accessori eleganti da abbinare all’abbigliamento indossato. È bene trovare un modello resistente e capiente, a seconda di ciò che si prevede di inserire all’interno: solo fascicoli, o anche laptop, ecc.

Piccola pelletteria

Gli accessori di piccola pelletteria, come portafogli, porta documenti, porta carte di credito e articoli simili, sono adatti per i laureati che ancora non hanno le idee chiare sul futuro, oppure se non necessitano di borse professionali per il loro lavoro futuro. Inoltre, gli accessori di piccole dimensioni sono anche più economici. Per dare un tocco in più ad un regalo simile, è possibile optare anche per la personalizzazione, inserendo le iniziali del neolaureato. Si tratta di un dettaglio che non passa inosservato.

Zaino

Fino a non molto tempo fa i professionisti erano soliti indossare la classica tracolla per recarsi in ufficio. Lo stesso valeva anche per i neolaureati che si approcciavano al mondo del lavoro. Tuttavia, in quest’ultimo periodo, in molti preferiscono indossare uno zaino. Quest’ultimo, infatti, viene considerato da molti come più comodo e compatto rispetto alla classica borsa o tracolla. Pertanto, anche questo potrebbe essere un’ottima idea regalo da fare ad un neo-dottore o neo-dottoressa.

Dove trovare il regalo perfetto

