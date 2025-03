In questi giorni il mondo è in ansia per lo stato di salute di Papa Francesco, ricoverato da ormai 20 giorni presso il Policlinico Gemelli di Roma. Ma, cosa succede quando un Papa muore? Ecco tutte le fasi.

Cosa succede quando muore il Papa? Ecco le fasi dopo il decesso

Sono giorni di apprensione nel mondo per la salute di Papa Francesco, ricoverato da settimana al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Il mondo si stringe in preghiera ma, cosa succede quando un Papa muore? Quali sono le fasi che portano alla proclamazione del nuovo Pontefice? La morte del Papa segna l’inizio di un protocollo complesso e altamente simbolico che segue antiche tradizioni ecclesiastiche. Ecco le fasi:

Morte del Papa : il decesso del Santo Padre deve essere accertato ufficialmente dal camerlengo, ovvero il Cardinale preposto alla gestione della Camera Apostolica. Lo stesso camerlengo assume, temporaneamente, il governo della Chiesa per le questioni amministrative. Sarà lui a battere per tre volte con un martelletto la fronte del Papa defunto, chiamandolo con il nome di battesimo. A questo punto ne dichiara ufficialmente la morte e procede con apporre i sigilli alla camera e allo studio del Pontefice.

Annuncio morte del Papa: il Cardinal vicario di Roma può dare la notizia al mondo della morte del Papa.

Distruzione Anello del Pescatore: il camerlengo a questo punto distrugge l’Anello del Pescatore, il sigillo papale usato per autentificate i documenti ufficiali. Stessa sorte per il sigillo di Piombo, usato per ufficializzare le lettere apostoliche.

L’esposizione della salma : la salma del Papa viene poi trasportata nella Cappella Sistina, accompagnata da una lunga processione, viene imbalsamata e vestita con i paramenti pontifici (Mitria bianca, casula rossa, pallio di lana bianca con croci nere.) Il feretro viene poi sposato nella Basilica di San Pietro dove per tre giorni viene esposto per i fedeli.

I Novendiali: le esequie del Papa sono chiamate “Novendiali” e si estendono per nove giorni di celebrazioni liturgiche.

Funerale del Papa: dopo i novendiali segue il funerale papale, chiamato Missa Poenitentialis. Il funerale viene celebrato in San Pietro alla presenza delle delegazioni di Stato di tutto il mondo. La cerimonia di solito si svolge presso l’Altare Pontificio del Bernini ma gli ultimi funerali sono stati invece celebrati all’aperto, in piazza. Prima che la bara si chiuda, sul viso del Pontefice viene messo un velo di seta. Il feretro viene poi posto in una tomba sotto la Basilica di San Pietro, nelle Grotte Vaticane. Il Papa, però, può lasciare diverse disposizioni. Papa Francesco, ad esempio, ha chiesto di essere sepolto presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, in segno della sua grande devozione alla Madonna Salus Populi Romani.

Conclave: dopo i riti funebri ha inizio il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. I Cardinali elettori si riuniscono in Cappella Sistina per scegliere il successore. Il Papa, per essere eletto, deve ottenere i due terzi dei voti dei presenti.

Fumata bianca: significa che il nuovo Papa è stato eletto. A questo punto il cardinale protodiacono si affaccia dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro e annuncia: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam”. Il nuovo Pontefice, dopo aver scelto il nome, farà il suo primo discorso.

Le ultime volontà di Papa Francesco

Papa Francesco aveva espresso le sue ultime volontà nell’ultima edizione dell’Ordo Exsequiarum Romani Pointificis a novembre 2024, sottoscrivendo anche nuove norme per una cerimonia snella “con dignità ma come ogni cristiano”. Tra le novità la constatazione della morte non avverrà più nella camera del defunto ma nella cappella, il feretro verrà messo subito nella bara, l’esposizione del corpo ai fedeli già dentro la bara aperta e l’eliminazione delle tre bare di cipresso, piombo e rovere per una di legno.