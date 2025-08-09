Negli ultimi giorni, a Cosenza sono stati segnalati diversi casi di intossicazione da botulino, una grave condizione causata dalla tossina prodotta dal Clostridium botulinum. I pazienti stanno ricevendo il siero anti-tossina, l’unico trattamento efficace contro gli effetti paralizzanti del botulino. Questo antidoto è fondamentale non solo per la cura individuale, ma anche come risorsa strategica nella gestione delle emergenze sanitarie nazionali.

È importante capire come funziona la terapia e perché la sua disponibilità è essenziale per la salute pubblica.

Cosenza, casi di intossicazione da botulino: le condizioni dei pazienti

A Cosenza risultano attualmente ricoverate dodici persone a seguito di una grave intossicazione da botulino. La maggior parte dei pazienti presenta condizioni critiche, anche se stazionarie: nove sono in terapia intensiva, mentre tre si trovano in reparti con situazioni meno gravi.

La causa dell’avvelenamento è stata ricondotta al consumo di un panino contenente salsiccia e broccoli, acquistato da un venditore ambulante a Diamante, il cui mezzo è stato sequestrato dalle autorità. Si sono registrati due decessi: un uomo originario di Napoli e una donna del Cosentino.

Le indagini, condotte dalla Procura di Paola, hanno portato a tre persone indagate per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di alimenti nocivi.

Cosenza, casi di intossicazione da botulino: la cura con il siero anti-tossina e il ruolo chiave dell’antidoto

Il trattamento adottato contro la tossina botulinica si basa su un siero composto da frammenti anticorpali specifici, che si legano alla tossina impedendole di raggiungere il sistema nervoso centrale, dove potrebbe causare danni gravi e potenzialmente fatali.

Questa terapia viene somministrata per via endovenosa e richiede una preparazione accurata e un’attenta gestione per evitare reazioni avverse. Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, ha spiegato che il siero non è normalmente disponibile in commercio in Italia, essendo un farmaco prodotto all’estero e acquistato dallo Stato. Fa parte della Scorta nazionale strategica degli antidoti, istituita nel 2001 per fronteggiare emergenze tossicologiche come quella del botulismo.

La gestione e distribuzione rapida del siero è coordinata dal Centro Antiveleni Maugeri, con l’ausilio di mezzi veloci e il supporto delle autorità sanitarie. In caso di diagnosi confermata, il Ministero della Salute autorizza il rilascio delle dosi dai depositi regionali più vicini, come accaduto nel cluster calabrese, garantendo così un intervento tempestivo che può fare la differenza tra la vita e la morte.