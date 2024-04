Da diverso tempo l’ex tronista di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano, è alle prese con una dura battaglia contro una rara patologia autoimmune: oggi si è raccontato nell’intervista a La Volta Buona con Caterina Balivo.

La scoperta della malattia di Costantino Vitagliano

A dicembre Costantino Vitagliano è stato ricoverato a lungo in ospedale. Si è rotto un tendine giocando sul divano con la figlia e per via di dolori allo sterno e alla schiena che non andavano via ha deciso di recarsi da un dottore per dei controlli più approfonditi.

«La verità è che io per 20 giorni non riuscivo a sapere cosa avessi, i medici non riuscivano a trovare una risposta. Io stavo davvero male, con delle fitte pesantissime alla schiena. A oggi sappiamo che è una malattia autoimmune».

Il racconto della malattia a Caterina Balivo

Dopo aver dato l’annuncio a Verissimo, Costantino Vitagliano, ne ha parlato con Caterina Balivo a La Volta Buona, su Rai1. Ha dichiarato che le cure vanno avanti, ma è costretto ogni settimana a recarsi in ospedale per sottoporsi ai vari trattamenti:

«Mi curo, ieri ho fatto un altro esame. Ieri ho fatto la Pet, che è un esame invasivo, e poi darà gli esiti a chi mi sta curando. Ho una malattia molto rara, vado in ospedale ogni settimana»

La malattia di Vitagliano e la perdita della madre

«Mannaggia a te Balivo, volevi farmi piangere? Chi è che non rivuole una mamma al suo fianco? Non so come facciano quelli che allontanano i genitori» afferma Costantino ricordando la madre e il padre a La Volta Buona, morti a distanza di due anni l’uno dall’altro.

Costantino Vitagliano e il rapporto con la figlia Ayla