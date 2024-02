L’ex tronista di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano, è tornato parlare della sua malattia nello studio di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Vitagliano si è raccontato a cuore aperto e ha portato l’attenzione sulla sua malattia rara che gli ha sconvolto la vita. A farlo andare avanti è l’amore per la figlia Ayla, avuta dalla relazione con Elisa Mariani: “Io devo esserci per mia figlia, come hanno fatto i miei genitori per me”.

Costantino Vitagliano, il racconto della sua malattia a Verissimo: “Ho una macchia sull’aorta ombelicale”

Costantino Vitagliano, nel parlare della sua malattia autoimmune, ha spiegato di essere riuscito a riprendersi mentalmente benché abbia perso molto peso: “Mentalmente sto meglio. Sono dimagrito tantissimo, ma sto recuperando. Anche se sono in compagnia, mi sento solo, non mi vedo come ero prima. Stamattina ho portato per la prima volta mia figlia a scuola, lei mi fa sorridere e cerco di trarne la parte buona, anche se non c’è. Da un momento all’altro si è spento un interruttore e sto cercando di riaccenderlo”.

Le lacrime per la figlia

Non ultimo, il pensiero dell’ex tronista è andato alla figlia per la quale ha sofferto molto, un amore che lo ha portato poi a ricordare i suoi genitori, ora scomparsi: “Quando sono morti i miei genitori ho ritrovato sul mio conto tutti i soldi che avevo prestato loro quando ho fatto successo con Uomini e Donne. Fino a tre mesi fa prendevo in braccio mia figlia e la sollevavo, ma adesso non ce la faccio più e soffro molto”. Per la figlia – ha spiegato infine – andrà avanti e continuerà ad esserci.