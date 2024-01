Siparietto di Leonardo Pieraccioni a Verissimo: cacciata una signora dallo studio

Durante l’ultima puntata del famoso talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, si è verificato un divertente episodio protagonizzato dall’attore Leonardo Pieraccioni. Nel corso dell’intervista per presentare il suo nuovo film “Pare parecchio Parigi“, che uscirà a gennaio, Pieraccioni ha colto l’occasione per scherzare con una signora del pubblico. Appena entrato nello studio, l’attore ha scherzosamente accusato la Toffanin di non avergli fatto i complimenti, sottolineando ironicamente che solo una signora gli aveva detto che era invecchiato. In un simpatico siparietto, Pieraccioni ha quindi simulato di cacciare la signora dallo studio, suscitando le risate del pubblico presente.

Leonardo Pieraccioni e il rapporto con la sua famiglia: emozioni e risate a Verissimo

Durante l’intervista, Pieraccioni ha anche toccato il delicato tema del rapporto con la sua famiglia, suscitando emozioni e risate nel pubblico di Verissimo. L’attore ha rivelato di essere molto affezionato a sua figlia Martina, che adesso è diventata una ragazzina. Con un pizzico di autoironia, ha raccontato come a volte Martina lo guardi dicendo “Mamma mia che boomer“. Nonostante l’avvicinarsi dei suoi sessant’anni, Pieraccioni ha sottolineato che la sua passione per il cinema e la voglia di far divertire il pubblico non sono cambiate nel corso degli anni. Il suo nuovo film, che esplora tematiche familiari irrisolte, ha suscitato grande interesse sia in lui che in Martina, consolidando così il loro legame affettivo.