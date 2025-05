Ospite a “La Volta Buona”, Costanza Caracciolo ha parlato della sua storia d’amore con Chirstian Bobo Vieri. Ecco cosa ha raccontato l’ex velina di “Striscia la Notizia”.

Costanza Caraccio a La Volta Buona: l’amore con Bobo Vieri

Questa sera, lunedì 12 maggio 2025, ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” c’è l’ex velina Costanza Caracciolo.

Nel corso della puntata, Costanza ha parlato della sua storia d’amore con l’ex calciatore Christian Vieri, per tutti Bobo. Costanza ha ricordato quando ad esempio hanno fatto un giro in moto di notte con la vespa a Roma, e che è stato stupendo. L’ex velina ha parlato anche di quando, dopo tre mesi, ha perso il bimbo che portava in grembo: “un dolore inspiegabile, e conservo un brutto ricordo perché quando uscì sui giornali la notizia io scoprì di essere rimasta nuovamente incinta, lo stesso giorno. Il tempismo è stato terribile.” Ricordiamo che oggi Bobo e Costanza sono genitori di Stella e Isabel.

Costanza Caracciolo, la rivelazione sul matrimonio “segreto” con Bobo Vieri

Costanza Caracciolo, a “La Volta Buona“, ha anche rivelato i dettagli del matrimonio con Bobo, fatto in gran segreto: “un matrimonio molto intimo, io e lui eravamo i testimoni. Siamo andati in comune e abbiamo scelto insieme la data, è stato veloce e a noi piace così.” L’ex velina ha però aggiunto che non esclude che un giorno si sposeranno in chiesa.