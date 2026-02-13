Costringe la moglie a ingrassare affinché nessuno la noti: condannato il marito

La giovane era stata costretta a ingrassare e indossare vestiti larghi: in passato aveva anche tentato il suicidio.

Una ragazza italiana di 20 anni è stata costretta dal marito a ingrassare e a indossare vestiti larghi, affinché gli altri uomini non la notassero. Ora è arrivata la decisione da parte del Tribunale di Udine.

Il tutto per fare in modo che gli altri uomini non la notassero. La giovane donna veniva controllata in ogni suo spostamento, minacciata e maltrattata. I due, dopo due anni di convivenza, si sono sposati nel 2024 e, già da subito, lui le aveva manifestato tutta la sua violenza, colpendola con un pugno per aver parlato con la testimone di nozze di altri uomini, come riferiscono i giornali locali. Le violenze sarebbero proseguite anche nei giorni successivi. La 20enne, che aveva anche tentato il suicidio, è riuscita a denunciare. Il marito è stato portato in carcere, poi ai domiciliari con braccialetto elettronico. Nonostante ciò è riuscito a fuggire in Francia dove viveva con una nuova compagna minorenne. Non appena rientrato in Italia è stato arrestato.

Dalle indagini da parte degli inquirenti è emerso un quadro di “controllo ossessivo e pervasivo” da parte del 20enne tunisino nei confronti della moglie coetanea italiana. Ieri, giovedì 12 febbraio 2026, è arrivata la sentenza da parte del Tribunale di Udine: il 20enne è stato condannato a 5 anni di reclusione per maltrattamenti aggravati in ambito familiare. L’uomo è stato quindi ritenuto colpevole di una lunga serie di condotte vessatorie nei confronti della moglie.