Covid, 8 ragazzi positivi dopo campeggio estivo: 24 famiglie in isolamento

Otto ragazzi di Avellino e provincia sono risultati positivi al Covid dopo aver partecipato a un campo estivo a Manfredonia, in provincia di Foggia, Puglia.

A confermare la notizia, come si evince dall’Ansa, è stata la stessa Asl di Avellino.

Sono ben 24 i ragazzi, tutti con età compresa tra i 17 e i 18 anni, che facevano parte della comitiva. Nessun di loro era stata vaccinato. Oltre agli otto giovani risultati positivi, sono in isolamento fiduciario anche tutti gli altri ragazzi della comitiva, comprese le loro 24 famiglie.

Covid, 300 bimbi in quarantena a Caserta

A proposito di Covid, riportiamo quanto successo a Caserta, nel campo estivo organizzato dall’Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria. Circa 300 persone, per la maggior parte bambini che hanno preso parte alle attività, sono state poste in isolamento fiduciario dall’Asl.

L’Azienda sanitaria locale, di concerto con l’istituto, ha quindi sanificato tutti i locali e le aree frequentate dai bambini.

A scopo precauzionale, inoltre, è stato deciso di sospendere le attività del campo estivo fino al prossimo 12 luglio. Come reso noto dall’Istituto Salesiano, quindi, dovrebbero riprendere il prossimo 13 luglio.

Attraverso i canali social, infatti, l’istituto ha fatto sapere: “A motivo di alcuni casi positivi al Covid-19, l’Asl ha disposto l’interruzione cautelativa del campo estivo Estate Ragazzi fino a lunedì 12 luglio. L’Istituto effettuerà la sanificazione di tutti gli ambienti esterni ed interni utilizzati per il campo.

L’Estate Ragazzi riprenderà martedì 13 luglio”.

Covid, il bilancio di giovedì 8 luglio

In base a quanto si evince dal bollettino quotidiano di giovedì 8 luglio del ministero della Salute, cresce il numero dei nuovi casi di Covid in Italia. Oggi, infatti, sono 1394 rispetto ai 1.010 di ieri. Diminuisce dall’altro canto il numero vittime, che sono 13. Sono stati effettuati, poi, 174.852 tamponi, con il tasso di positività che è salito allo 0,79%. Stabili le terapie intensive, che rimangono a 180 totali con 8 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari calano di 37 unità e sono in tutto 1.197 .