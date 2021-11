Covid, aumentano i casi: il contagio arriva dalla Slovenia e dall’Est Europa

L'aumento dei positivi in Italia è dovuto al contagio vigente in Slovenia e in altri paesi dell'Est Europa, dove il covid continua a mietere vittime.

L’aumento dei casi covid in Italia è causato dal contagio proveniente dall’Est Europa, in particolar modo dalla Slovenia, dove il tasso di positività è vicino al 50%. La rabbia dei paesi confinanti: “Pochi controlli alle frontiere”.

Covid In Italia, il contagio proviene dalla Slovenia

Secondo quanto riporta Repubblica, l’aumento dei casi di covid in Italia, soprattutto in regioni come Veneto e Friuli Venezia Giulia è causato dal contagio proveniente dall’Est Europa, in particolar modo dalla Slovenia.

Secondo quanto scrive il quotidiano, in Slovenia per ogni due tamponi fatti, uno risulta positivo. Se in Italia il tasso si aggira intorno all’1,7%, in Slovenia si registra quasi il 50%.

Dati che nei giorni scorsi ha commentato il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga e il sindaco di Gorizia: “Chiediamo maggiori cintrolli sui Green Pass ai confini”.

Contagio dalla Slovenia, l’associazione dei medici friulana chiede più controlli

Non solo le istituzioni. Anche l’Associazione dei medici e dirigenti sanitari del Friuli-Venezia Giulia punta il dito contro i blandi controlli esercitati ai confini:

“Purtroppo non ci sono controlli al confine nonostante l’anno scorso la stessa Slovenia avesse posto barriere fisiche per impedire il passaggio, in entrata e in uscita, ai cittadini italiani. Al confine non esiste neppure il controllo del Green Pass e questo ha significato la diffusione del contagio nelle nostre zone“.

Covid, il contagio proviene dall’Est: la situazione in Slovenia

Sempre citando Repubblica, in Slovenia i contagi sono aumentati in modo consistente con l’apertura delle frontiere italiane, austriache, ungheresi e croate.

Nel Paese solo il 57,9% ha ricevuto la prima dose del vaccino. Il governo inizialmente aveva proposto il Green Pass per i dipendenti pubblici e il divieto di spostamento all’estero, ma la Corte Costuzionale ha bocciato l’idea.

Intanto a Zagabria (Croazia) il palasport si è trasformato in un ospedale da campo, mentre il Montenegro risulta il primo paese europeo con il maggior tasso di positività in proporzione alla popolazione.

