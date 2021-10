Covid, boom di contagi in Romania: il governo introduce un nuovo lockdown

Lockdown e forti restrizioni sono la diretta conseguenza dei casi di Covid-19 segnalati in Romania.

Grave situazione pandemica in Romania a causa del Covid-19 che ha provocato numerosi problemi nel Paese. Ogni 5 minuti una persona muore per colpa del Coronavirus in Romania e i bilanci oscillano tra i 15-20mila casi al giorno: la notizia è stata riportata da Reuters.

Covid-19 in Romania, la situazione

Si registrano problemi nei reparti di terapia intensiva, così come in quelli ordinari. Diversi ospedali sono letteralmente al collasso a causa dei ricoveri per Covid-19. Proprio per questo la politica di Bucarest ha scelto di dare vita al coprifuoco notturno.

Covid-19 in Romania, misure stringenti per frenare i contagi

Le misure restrittive sono partite da lunedì 25 ottobre 2021: necessario green pass per gran parte delle attività al pubblico.

Nel frattempo la campagna vaccinale stenta a decollare. La Romania ha una delle percentuali più basse per la popolazione vaccinata: si parla di circa il 30%. Soltanto 3 persone su 10 si sono sottoposte al vaccino contro il Covid-19.

Covid-19 in Romania, contagi in aumento anche in altri Paesi

Le cose non vanno meglio anche in altri Paesi come la Serbia dove si sono vaccinati poco più di 5 persone su 10.

In Bulgaria, invece, i malati di Covid-19 sarebbero quasi costretti a ricevere cure sanitarie all’estero per mancanza di posti letto. Situazione delicata anche in Bosnia e in Montenegro: si tratta in entrambi i casi di zone dove gli immunizzati raggiungono percentuali basse.