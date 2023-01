Le autorità di Pyongyang, capitale della Corea del Nord, hanno stabilito un nuovo lockdown di cinque giorni.

Si parla di una malattia respiratoria non specificata, come ha riferito NK News.

Covid, Corea del Nord: lockdown a Pyongyang

NK News, con sede a Seul, ha annunciato che a Pyongyang ci saranno cinque giorni di lockdown. La testata online ha citato un avviso ufficiale del governo, il primo dopo otto mesi dalle ultime restrizioni. Ha riportato che le autorità di Pyongyang, capitale della Corea del Nord, hanno ordinato un lockdown di cinque giorni, a causa di un aumento di casi di quella che è stata definita come una “malattia respiratoria non specificata“.

Il lockdown potrebbe prolungarsi

La paura è questo nuovo lockdown, il primo dopo otto mesi, possa prolungarsi oltre i cinque giorni a causa dell’aumento dei casi registrati. Ieri la stessa testata online aveva riferito di persone che, dopo essere state informate della chiusura imminente, avevano intenzione di iniziare a fare una scorta di merci. Questo sta accadendo per paura che il lockdown possa realmente prolungarsi oltre il periodo indicato. Nel comunicato si parla di una “malattia respiratoria non specificata“, ma tra le malattie attualmente diffuse nella capitale figura più che altro il raffreddore, mentre il Covid-19 per il momento non è stato menzionato.