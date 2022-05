Covid, Costa sulla scuola: “Obiettivo inizio nuovo anno senza mascherine”

Covid-19 e scuola: Andrea Costa, del ministero della Salute, è fiducioso che con il prossimo anno accademico si ritorni alla normalità.

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha parlato della situazione Covid-19 in relazione alla ripresa del prossimo anno di scuola.

La situazione Covid attuale

Il piano di riapertura completa è quasi ultimato, e anche le ultime restrizioni iniziano a cadere.

Ormai la mascherina è obbligatoria solo sui mezzi di trasporto, a scuola e negli istituti sanitari; anche i limiti di capienza e gli ingressi contingentati sono decaduti.

La popolazione italiana ha risposto bene alla campagna vaccinale, e nonostante i numeri dei contagi siano ancora modesti, ci si aspetta che la situazione possa migliorare.

Andrea Costa: “Scuola in presenza e senza mascherina”

Anche il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Andrea Costa, è fiducioso sull’evolversi della situazione epidemiologica.

In particolare, ha voluto porre l’accento sulla questione scuola, con l’auspicio che con il prossimo anno accademico si possa tornare alla completa normalità: non solo in presenza, ma senza mascherina.