Covid, dal Green Pass illimitato alla riapertura delle discoteche: cosa cambia dall’11 febbraio

Con le nuove misure introdotte dal Governo, l'Italia potrebbe essere finalmente pronta a ripartire. Cosa cambia dall'11 febbraio.

A due anni dall’inizio dell’emergenza sanitaria, l’Italia potrebbe essere finalmente pronta a nuove e importanti riaperture. Il Governo Draghi ha infatti introdotto una serie di misure che porteranno, seppure in maniera graduale, a “normalizzare” la convivenza con un virus che ha cambiato per sempre le nostre vite.

Sono molte le novità alle quali prestare attenzione a cominciare dal Green Pass la cui scadenza verrà completamente rimossa con la somministrazione della terza dose.

Covid riaperture 11 febbraio, il Green Pass diventerà “illimitato”

Si tratta di una delle novità forse tra le più attese. La certificazione verde diventerà illimitata per tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con le tre dosi. Stesso discorso anche per chi ne ha ricevute due, ma è guarito poi dal Covid.

Per ciò che riguarda chi deve ancora completare il ciclo vaccinale, il Green Pass avrà una validità di sei mesi.

I gestori delle discoteche potranno tirare un sospiro di sollievo

Tra le attività d’intrattenimento, le discoteche hanno pagato probabilmente il conto più salato. I gestori di questi locali quindi potranno tornare finalmente a respirare dopo tanto tempo: a partire dall’11 febbraio infatti le discoteche potranno riaprire. Non solo: qualora queste ultime fossero all’aperto non si sarà tenuti ad indossare la mascherina.

A tale proposito il presidente di Assointrattenimento Luciano Zanchi, in una nota dai toni molto critici ha affermato: “Il settore intrattenimento potrà finalmente riaprire i locali dal giorno 11 febbraio 2022. Gli imprenditori, gli uomini e le donne che vivono di questo lavoro, sono stati profondamente lesi nella dignità oltre che nell’orgoglio. Speriamo vivamente che ora ci sia un cambio di rotta nell’adottare maggiore rispetto per le imprese e per i lavoratori del pubblico spettacolo: in questa occasione, a differenza del 24 dicembre 2021, siamo stati quantomeno informati della possibilità di riaprire le nostre aziende con 10 giorni di anticipo.

Sempre che ciò corrisponda al vero e che non vi siano sorprese in ordine ad ulteriori proroghe”.

Mascherina obbligatoria in tutti i luoghi chiusi

Per ciò che riguarda l’uso delle mascherine va segnalato che continueranno a rimanere obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso. In particolare bisogna tenere presente che in cinema e teatri andrà messa per tutta la durata dello spettacolo o della proiezione. Nei mezzi pubblici invece sarà obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

Per chi si reca in palestra e/o simili si potrà togliere la mascherina mentre si fa attività fisica.