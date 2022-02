Covid, approvato nuovo Decreto legge: cosa cambia per la scuola

Il graduale ritorno alla normalità parte sicuramente dal nuovo Decreto anti Covid. La scuola torna ad essere sempre più in presenza

È stato approvato il nuovo Decreto legge che riguarda le norme anti Covid. Si attende solo la conferma del Comitato tecnico scientifico (Cts). I temi principali saranno il Green pass e la scuola. Ci sono grosse novità, soprattutto per quanto riguarda attività in presenza e didattica a distanza.

Nuovo decreto anti Covid: dal Green pass alla scuola

Il nuovo Decreto segnerà sicuramente un parziale ritorno alla normalità, sebbene è previsto ancora il Green pass come strumento per prendere parte alla vita sociale ed accedere a molte attività. L’Adnkronos aveva riportato il testo della bozza decreto, in cui è scritto che il certificato verde non avrà più scadenza e al momento non sono previste ulteriori dosi di richiamo. Questo ovviamente vale solo per chi ha effettuato la terza dose.

Quando scatta la dad?

Le novità riguardano soprattutto il fronte scuola. Confermate le lezioni in presenza e la dad solo come strumento di extrema ratio per casi inevitabili di isolamento di una determinata classe o istituto. Prima di far scattare la didattica a distanza, causata da una soglia massima di studenti positivi che è fissata a 3, si continuerà ad andare a lezione in presenza muniti di mascherina FFP2. Qualora i positivi dovessero essere due o uno, invece, resta a casa soltanto chi è vaccinato da più di quattro mesi, non ha ricevuto ancora la prima dose o ha contratto il virus ed è guarito da oltre 120 giorni.

Eccezione sarà fatta per asili nido e scuole materne, per i quali non è previsto l’uso della mascherina in quanto i bambini, da 0 a 6 anni, sono ancora troppo piccoli.

Quarantena ridotta: arriva l’ok ai test fai da te

Oltre alla dad le novità riguardano anche la quarantena. Scendono a 5 i giorni di isolamento di uno studente in caso di positività al Covid-19. Per ritornare in classe non ci vorrà nessun tampone antigenico o molecolare obbligatorio, ma si potrà anche effettuare un test fai da te e firmare un’autocertificazione che garantisce il rientro in presenza.