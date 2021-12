Covid: De Petris-Castaldi, 'tamponi anche nelle parafarmacie'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “La situazione dei tamponi in molte zone del Paese ha già superato il livello di guardia e si va aggravando rapidamente ovunque. Non si deve sottoporre una popolazione già provata da due anni di pandemia all'obbligo di file interminabili.

Non si può permettere che fiorisca la speculazione. Non si possono lasciare le persone in attesa di un tampone introvabile”. Lo affermano la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, e il senatore M5S Gianluca Castaldi, primi firmatari ciascuno di un emendamento che chiede di trovare il modo per consentire anche alle parafarmacie di fare i tamponi.

“I nostri emendamenti al decreto sul Green Pass attualmente in discussione al Senato –aggiungono i due senatori– mirano a permettere alle parafarmacie di fare i tamponi, facendo prevalere l'interesse generale su quelli particolari che ostacolano questa soluzione.

Ma il tempo stringe e sarebbe ancora meglio se il Governo si muovesse subito in questa direzione, già nel decreto sulle quarantene”.