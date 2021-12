Covid, donna No Vax muore a 29 anni e lascia tre figli: “Il problema è la paura”

Bridget Jackson, una mamma No Vax originaria del Michigan, negli Stati Uniti, è morta a causa del Covid. Aveva dichiarato le sue convinzioni sui social

Bridget Jackson, una donna del Michigan, originaria di Port Huron negli Stati Uniti d’America, è deceduta a causa del virus a soli 29 anni. Era mamma di tre bambini. Bridget aveva spesso espresso la sua posizione No Vax e anti mascherine sul suo profilo Facebook. “Non do priorità alla paura sulla vita”, diceva.

Bridget, che lavorava da anni in una concessionaria di automobili è morta di Covid il 21 dicembre.

Sul necrologio si legge: “Il più grande amore di Bridget era la sua famiglia, con cui amava fare campeggio e viaggiare, ma il suo mondo ruotava attorno ai suoi figli. Le piaceva leggere.”

Sempre rifacendosi al suo profilo Facebook, notiamo che Bridget scriveva frasi come: “Solo perché non indossiamo una mascherina non significa che manchiamo di cortesia o che non ti rispettiamo.

Semplicemente crediamo che la tua paura sia il tuo.” Ma dopo che anche suo nonno era deceduto a causa del Covid e dopo averlo contratto lei stessa, aveva forse un po’ cambiato opinione: “Vi chiedo di tenermi nelle vostre preghiere.” Alla fine però il virus ha avuto la meglio e Brigdet è venuta a mancare, lasciando il fidanzato Eric Maitland, sua figlia Grace Mass e i suoi figli Alexander Mass e James Maitland.