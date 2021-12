All'ospedale di Bolzano è scoppiato un focolaio nel reparto di ginecologia-ostetricia. Per il momento ci sono 14 persone risultate positive al Covid.

Covid, focolaio all’ospedale di Bolzano: 14 positivi nel reparto di ginecologia-ostetricia

Nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Maurizio di Bolzano è scoppiato un focolaio di Covid-19. Fino ad ora le persone positive sono 14. Si tratta di nove ostetriche, tre medici e due pazienti, tutti con sintomi lievi. I positivi sono tutti in quarantena e l’assenza dei sanitari sta mettendo in difficoltà l’organizzazione del reparto. La direzione sanitaria ha assicurato che per il momento la situazione è gestibile.

Covid, focolaio all’ospedale di Bolzano nei giorni di Natale

Il contagio si è verificato durante i giorni di Natale. Il cluster è stato segnalato dal primario Martin Steinkasserer e dalla direttrice del Comprensorio sanitario Irene Pechlaner. Per il momento non è ancora chiaro se tra questi 14 casi rilevati sia presente la variante Omicron. Come riportato da Alto Adige, il San Maurizio è famoso per ospitare un grande numero di persone non vaccinate in terapia intensiva.

Covid, focolaio all’ospedale di Bolzano: le parole della direttrice

“L’altro giorno eravamo arrivati a 10 pazienti in Rianimazione, altri 31 tra Malattie infettive e Medicina Covid. L’ospedale è costretto a ridurre l’attività delle sale operatorie ed a far slittare gli interventi chirurgici” ha dichiarato la direttrice Pechlaner.