Covid: Mandelli, 'da Fi contributo per decreto che facilita vita italiani'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Ancora una volta le proposte di Forza Italia a tutela della salute dei cittadini vengono accolte dal Governo. Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale riprende, infatti, in larga parte le misure sulla quarantena che abbiamo individuato come necessarie”.

Così il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli.

“L’alleggerimento delle misure precauzionali per i vaccinati da meno di 120 giorni, così come la riduzione della quarantena per i sintomatici in caso di completamento del ciclo vaccinale da meno di 4 mesi, rispondono alla doppia esigenza di contrastare la diffusione del virus e di evitare che il Paese si paralizzi. Siamo perciò soddisfatti -conclude- di aver contribuito nuovamente in modo determinante a un provvedimento che renderà più semplice la vita degli italiani”.